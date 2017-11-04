Бояринцев: «Если бы не футбол, работал бы, наверное, учителем физкультуры»

Бывший футболист московского «Спартака» и ряда других российских клубов Денис Бояринцев рассказал, кем он мог стать, если бы карьера профессионального спортсмена не сложилась. Экс-хавбек мог пойти в педагоги.

«Моя мама мечтала, чтобы я стал педиатром. В детстве я занимался музыкой, но не думаю, что мог бы в ней чего-то достичь. Наверное, я все равно был бы связан со спортом. В институте преподаватели отмечали мои педагогические задатки. Возможно, смог бы работать учителем физкультуры», – сказал экс-спартаковец «Ивановской газете».

Напомним, что сейчас Бояринцев является главным тренером ивановского «Текстильщика» (ПФЛ).