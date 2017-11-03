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  • Добровольский: «Неправильно держать Дзюбу в запасе, а потом требовать голов»

Добровольский: «Неправильно держать Дзюбу в запасе, а потом требовать голов»

3 ноября 2017, 23:48
9

Главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. По словам специалиста, россиянин должен получать больше игровой практики.

В нынешнем сезоне форвард провел за петербургский клуб в РФПЛ 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

— Наконец-то забил Александр Кокорин. Теперь оптимизма у болельщиков «Зенита» прибавится?

— Это и для сборной России хорошо. В «Зените» разве нет футболистов, которые могут забивать?

— Есть, но они не забивают. Тот же Артeм Дзюба впервые за десять лет не забил ни одного мяча за первый круг.

— Так он практически не играет. Когда Дзюба находится на поле, у него всегда есть возможности для взятия ворот. На мой взгляд, неправильно держать его в запасе, а потом выпускать на короткий отрезок и требовать забитых мячей. Отсутствие игровой практики негативно сказывается на Артeме. Если бы он провeл 15 матчей и не забил ни одного мяча, тогда можно было бы предъявлять претензии и говорить о том, что у него проблемы.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Добровольский Игорь
Комментарии (9)
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vitvik
1509743194
Дзюба добился хорошей зарплаты в сытом клубе. Пусть сидит на длинной скамейке. Кокорин хорошо старается.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1509743741
Неправильно выпускать Дзюбу из запаса.
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арейская
1509756325
Соглашусь с Добровольским, сидя на лавке голов не забьёшь, не нужен "Зениту" продайте, или отдайте в аренду, но не гнобите на лавке, ведь некогда это лучший бомбардир в чемпионате, не беря его поведение и высказывания вне поля...
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serppion
1509757375
Вы все несправедливы к Артёмке. 12 матчей без забитых голов для нападающего - еще не показатель. Если бы он провeл 115 матчей и не забил ни одного мяча, тогда можно было бы предъявлять претензии и говорить о том, что у него проблемы.
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Фан666
1509770294
У Дзюбы вообще все хорошо, зарплата капает, напрягаться не надо, можно вдоволь ********* со всеми обо всем. Так и чемпионом России станет на халяву и будет ******* еще больше. Сбылась мечта Дзюбы, а вы говорите проблемы. Проблемы это когда он на поле и проблемы его команды
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Serjoga
1509775171
Если бы он провел 15 матчей на поле, то Зенит находился бы на 5-6 месте с количеством нулевых ничьих как у Урала!
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Финт
1509806640
ДА ЛАДНО ВАМ НА дЗЮБУ ,ВОН рУСЕБОРГУ ОН ЖЕ ЗАБИЛ И ОФСАЙДА НЕ БЫЛО ,И НЕ КАРЯВО ,А ВПОЛНЕ ДЕЙСТВОВАЛ КАК ФОРВАРД ТАРАННОГО ТИПА, ТИПО лУКАККУ.
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