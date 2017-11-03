Добровольский: «Неправильно держать Дзюбу в запасе, а потом требовать голов»

Главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. По словам специалиста, россиянин должен получать больше игровой практики.

В нынешнем сезоне форвард провел за петербургский клуб в РФПЛ 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

— Наконец-то забил Александр Кокорин. Теперь оптимизма у болельщиков «Зенита» прибавится?

— Это и для сборной России хорошо. В «Зените» разве нет футболистов, которые могут забивать?

— Есть, но они не забивают. Тот же Артeм Дзюба впервые за десять лет не забил ни одного мяча за первый круг.

— Так он практически не играет. Когда Дзюба находится на поле, у него всегда есть возможности для взятия ворот. На мой взгляд, неправильно держать его в запасе, а потом выпускать на короткий отрезок и требовать забитых мячей. Отсутствие игровой практики негативно сказывается на Артeме. Если бы он провeл 15 матчей и не забил ни одного мяча, тогда можно было бы предъявлять претензии и говорить о том, что у него проблемы.