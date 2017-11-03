Бубнов: «Матч с ЦСКА? У «Локомотива» осталось не так много сил»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

Встреча пройдет 5 ноября на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«В последнее время «Локо» выглядел предпочтительнее, но еврокубковая неделя сместила акценты. ЦСКА имеет два лишних дня на подготовку, кроме того, находится на эмоциональном подъеме благодаря волевой победе в Базеле.

«Локо» же уступил, Гилерме и Эдер получили травмы, и пусть команда Юрия Семина стрессоустойчива, заметно, что у железнодорожников осталось не так много сил. Мой прогноз – ничья», – сказал Бубнов.