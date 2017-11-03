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  • Бубнов: «Матч с ЦСКА? У «Локомотива» осталось не так много сил»

Бубнов: «Матч с ЦСКА? У «Локомотива» осталось не так много сил»

3 ноября 2017, 20:14
10

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

Встреча пройдет 5 ноября на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«В последнее время «Локо» выглядел предпочтительнее, но еврокубковая неделя сместила акценты. ЦСКА имеет два лишних дня на подготовку, кроме того, находится на эмоциональном подъеме благодаря волевой победе в Базеле.

«Локо» же уступил, Гилерме и Эдер получили травмы, и пусть команда Юрия Семина стрессоустойчива, заметно, что у железнодорожников осталось не так много сил. Мой прогноз – ничья», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (10)
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DeviDjons
1509735411
В пять защитников локо вылет,это прям к бабке не ходи
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лоист
1509736838
вот только Базель на выезде это одно а шериф МОЛДАВСКИЙ дома это другое
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Derzkiy1
1509739556
Локо с Шерифом отдохнул уже, где логика ?
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rostik-100
1509740558
А у Локо вообще силы были, мне вообще стыдоба после 2 игр первой команды чемпионата РФ с молдаванами. Вся Молдова там в ржет от нашего футбола на основании таблицы чемпионата нашей, теперь они думают, что Шериф легко может стать чемпионом России, позорище, бла.
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Mihei888
1509751659
Будет очень даже интересно посмотреть на Локо в матче с Конями,вот тогда и посмотрим на что способен Локо и на сколько его хватит удержаться на первом месте!
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Mihei888
1509752445
Стремно проиграть на своем поле Молдовашкам,беда наших клубов в том что недооценивают соперника!!!
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nemolod
1509776972
Единственно с чем можно согласиться,это то,что железнодорожники потеряли главного игрока и капитана-вратаря, равноценной замены которому в команде увы,нет!
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vovan55
1509780263
ну посмотрим, может наоборот, реабилитироваться захотят...цска для всех раздражитель № 1...
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Nesterenko
1509791085
В июле месяце у Локо тоже было очень мало дней после 1-го тура на подготовку против ЦСКА, но это не помешало обыграть армейцев. Железнодорожники должны выиграть, 1:0.
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