Венгер: «Нынешний «Манчестер Сити» – в числе лучших команд в истории Англии»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о сопернике по 11-му туру АПЛ «Манчестер Сити».

«Я сосредоточен на своей команде и мне трудно сказать что-либо о них. Я не смотрю все их матчи. Так или иначе, в истории Англии было много отличных команд, и нынешний «Сити» – определенно в их числе.

Но это будет игра за три очка. Остальное не играет роли. Мы приедем к ним и попробуем победить», – сказал 68-летний француз.

Команда Хосепа Гвардиола лидирует в турнирной таблице. Лондонский клуб занимает пятую строчку.

«Горожане» примут «канониров» 5-го ноября.