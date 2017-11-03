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  • Арустамян: «Летом «Челси» и «Арсенал» хотели купить Головина»

Арустамян: «Летом «Челси» и «Арсенал» хотели купить Головина»

3 ноября 2017, 13:48
13

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией об интересе к полузащитнику ЦСКА Александру Головину со стороны европейских клубов.

«Летом два английских клуба хотели его приобрести. Первый – «Челси», чей владелец Роман Абрамович общается с Евгением Гинером (президент ЦСКА – прим. «Бомбардира»). Насколько мне известно, тема о его переходе всплывала в их разговорах. Но ЦСКА не собирается с ним расставаться, к тому же, в «Челси» понимают, что Головин только-только созревает для большой команды. До конкретных переговоров между клубами дело не дошло.

Вторая команда, которая хотела приобрести Головина, – «Арсенал». Они весь июль следили за Головиным, и, конечно, он им понравился. Другое дело, что официальное предложение они сделали лишь в конце августа, за два дня до закрытия трансферного окна. Предложение было небольшим, в районе 8-10 миллионов фунтов.

ЦСКА отказал, потому что они делают на него ставку и не собираются просто так с ним расставаться. Во-вторых, предложение не устроило ЦСКА, было слишком мало времени, чтобы его заменить, поэтому они отказали.

У Головина не гигантская зарплата по российским меркам. В прошлом году он переподписал контракт с ЦСКА, его зарплата чуть меньше миллиона евро [в год]. ЦСКА делает на него ставку, но понимает, что если он удачно сыграет на чемпионате мира в России, тот же «Арсенал» или «Челси» сделает предложение, от которого будет сложно отказаться», – сказал Арустамян на YouTube-канале «Ставка ТВ».

Вчера «Бомбардир» писал об интересе «Барселоны» к 21-летнему хавбеку.

Источник: YouTube
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Барселона Арсенал Челси Россия Арустамян Нобель
Комментарии (13)
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nik55
1509706995
хватит трепать----если хотели тогда почему не купили ? реклама игрока
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3a zenit
1509707751
Челси» и «Арсенал в курсе что они хотели его купить?
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FanatSerj
1509708881
Опять эти журналюги, трандят "если бы, да кабы, да во рту росли грибы". Дайте молодым футболистам нормально развиваться, вот кто из наших за последние лет 5 перешел из РПЛ в норм клуб? Да никто, вот и нехер трындеть.
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insider_retro
1509709024
Если сказанное не враньё, то просто убивает нежелание клуба отпускать игроков в сильный чемпионат и неготовность, вообще, к подобному развитию событий!!... Все предполагают, а для клуба интерес Арсенала - неожиданность и некем заменить....
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gor77
1509711022
"Бомбардир" - это сайт жёлтой прессы или филиал "Матч ТВ"? Не надоело ещё выкладывать разные слухи? Хотя ваш сайт давно в чистом виде копирайт.
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rostik-100
1509715443
Они сами должны хотеть ехать играть в Европу. Пример - Дзагоев, затянул, и все, 2 игры - травма, пол года лечит и опять, а там тонус, по 2-3 игры в неделю.
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rostik-100
1509715789
Мне один знакомый, крутящийся в этих кругах, рассказывал, что были указание тренерам сборно РФ и не одному вызывать в сборную неких игроков, даже для двухсторонок, а был в сборной, трансфер вырос, а далее переподписан контракт прилично завышен (деребан зарплаты), а игрок ноль. Думаю, понятно, от какого "мутного" начальника такое исходило. И народу отчитаться, мол, игрок сборной, и денег заработано государственных раздеребанино.
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Фан666
1509725866
Надоел дешевый пиар наших игроков, спрос на них в Европе нулевой. Арсенал уже Аршавиным наелся, так он на тот момент был не чета Головину, который вообще ничего такого не показывает ни в ЦСКА ни тем более в сборной
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Фан666
1509725991
А за Чаловым наверное уже очередь стоит из Реала, Баварии и Манчестер Сити
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кошмарик
1509771545
чой-то?? там по моему скамейку какой-то нигер мыл?? или у головина руки сильнее?
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