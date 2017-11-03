Арустамян: «Летом «Челси» и «Арсенал» хотели купить Головина»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией об интересе к полузащитнику ЦСКА Александру Головину со стороны европейских клубов.

«Летом два английских клуба хотели его приобрести. Первый – «Челси», чей владелец Роман Абрамович общается с Евгением Гинером (президент ЦСКА – прим. «Бомбардира»). Насколько мне известно, тема о его переходе всплывала в их разговорах. Но ЦСКА не собирается с ним расставаться, к тому же, в «Челси» понимают, что Головин только-только созревает для большой команды. До конкретных переговоров между клубами дело не дошло.

Вторая команда, которая хотела приобрести Головина, – «Арсенал». Они весь июль следили за Головиным, и, конечно, он им понравился. Другое дело, что официальное предложение они сделали лишь в конце августа, за два дня до закрытия трансферного окна. Предложение было небольшим, в районе 8-10 миллионов фунтов.

ЦСКА отказал, потому что они делают на него ставку и не собираются просто так с ним расставаться. Во-вторых, предложение не устроило ЦСКА, было слишком мало времени, чтобы его заменить, поэтому они отказали.

У Головина не гигантская зарплата по российским меркам. В прошлом году он переподписал контракт с ЦСКА, его зарплата чуть меньше миллиона евро [в год]. ЦСКА делает на него ставку, но понимает, что если он удачно сыграет на чемпионате мира в России, тот же «Арсенал» или «Челси» сделает предложение, от которого будет сложно отказаться», – сказал Арустамян на YouTube-канале «Ставка ТВ».

Вчера «Бомбардир» писал об интересе «Барселоны» к 21-летнему хавбеку.