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  • Журналист Marca: «Головин – очень интересный кандидат для «Барселоны»

Журналист Marca: «Головин – очень интересный кандидат для «Барселоны»

2 ноября 2017, 13:21
27

Редактор международного отдела Marca Хуан Кастро прокомментировал новость об интересе «Барселоны» к полузащитнику ЦСКА Александру Головину. Ранее испанское издание написало о возможном трансфере.

«Я слышал, что спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес просматривал Головина в Базеле (2:1 в матче ЛЧ против одноименного клуба – прим. «Бомбардира»). На мой взгляд, по своему профилю Александр подходит «Барсе», «Арсеналу» и любой другой команде, строящей свою игру на контроле мяча и обилии передач. Россиянин хорошо владеет обеими ногами, обладает неплохим ударом и пасом. Все это делает Головина очень интересным кандидатом для «Барсы».

Одна проблема: русские игроки последние годы не добивались успеха в Испании. Менталитет футболистов из России отличается от менталитета тех же аргентинцев, и это затрудняет адаптацию в нашей стране. Тем не менее не вижу ничего невозможного в этом переходе. Посмотрим, как будут развиваться события», – сказал Кастро.

В текущем сезоне хавбек забил два гола и отдал две результативные передачи в 22-х встречах.

Источник: Marca
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Барселона ЦСКА Головин Александр
Комментарии (27)
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OfaZavr
1509618547
очень сомневаюсь, он пока ничего особенного не показал и сейчас даже не уровень условной Валенсии или Севильи не говоря уж про Барсу.
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cska-62
1509618696
Головин по стилю игры "Барселоне" вполне подходит, но он вряд ли в настоящий момент сможет побороться за место в основе. А это значит, что либо будет полировать лавку запасных, либо где-то играть в аренде. Так пусть лучше повышает свой уровень игры в ЦСКА, где ему привычно и комфортно. Хочет "Барса" его прикупить, то пусть это делает с привязкой к аренде его в ЦСКА.
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O-Z
1509621021
Максимум в эвертон в запас
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sined1951
1509621030
Журналисты- брехливое сословие. К сожалению, по той игре, что сейчас показывает Головин, его даже в Базель не возьмут, а если и возьмут, то только на замену. Наши журналюги распиарили его до небес, а на самом деле он средненький игрок. Единственный плюс, что молодой и может еще прибавить, если будет работать над собой.
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Sergil
1509622114
Боже, да кому он нужен? Напророчат пацану будущее Аршавина, а он в итоге вообще упадет до уровня пердива.
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rikmard
1509622726
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oyabun
1509622872
По Смолову в прошлом сезоне в подобном же ключе рассуждали, а в позапрошлом по Дзюбе. И где они сейчас? Покоряют Англии и Испании? То то же..
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pashasmou
1509629643
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koli4ka
1509629695
А чё за пурга метет на бомбезе...кто энта Галавешка???
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Doktor Dik
1509651962
Саша, а почему бы и нет? Вот завистники "прикурят")))
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