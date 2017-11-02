Журналист Marca: «Головин – очень интересный кандидат для «Барселоны»

Редактор международного отдела Marca Хуан Кастро прокомментировал новость об интересе «Барселоны» к полузащитнику ЦСКА Александру Головину. Ранее испанское издание написало о возможном трансфере.

«Я слышал, что спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес просматривал Головина в Базеле (2:1 в матче ЛЧ против одноименного клуба – прим. «Бомбардира»). На мой взгляд, по своему профилю Александр подходит «Барсе», «Арсеналу» и любой другой команде, строящей свою игру на контроле мяча и обилии передач. Россиянин хорошо владеет обеими ногами, обладает неплохим ударом и пасом. Все это делает Головина очень интересным кандидатом для «Барсы».

Одна проблема: русские игроки последние годы не добивались успеха в Испании. Менталитет футболистов из России отличается от менталитета тех же аргентинцев, и это затрудняет адаптацию в нашей стране. Тем не менее не вижу ничего невозможного в этом переходе. Посмотрим, как будут развиваться события», – сказал Кастро.

В текущем сезоне хавбек забил два гола и отдал две результативные передачи в 22-х встречах.