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Канделаки не стала раскрывать место новой работы Карпина

3 ноября 2017, 11:07
15

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о будущем Валерия Карпина, который некоторое время работал на канале.

«Расстрою вас, но он нашел работу. Не буду говорить где. Не хочу, чтобы мой дешевый хайп, который я могу получить сегодня, помешал Валерию Георгиевичу получить предложение, которое должно до конца оформиться. Дождемся этого предложения, он сам расскажет», – приводит слова Канделаки «Дождь».

С февраля по июль 2017 года Карпин являлся редактором футбольных трансляций на «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Карпин Валерий Канделаки Тина
Комментарии (15)
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mialkov
1509697328
Заинтриговала )))
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multi1984
1509697570
Арарат)))
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FanatSerj
1509697893
И все болельщики команд где дела идут так себе резко вздрогнули )))
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Пестрый
1509698378
Не ждите Валеру там где напряженка с деньгами это не его тема))
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Полная Канистра
1509700067
твой дешёвый хайп и дождь одно целое можешь вообще рот не открывать
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alex1951
1509700223
Ты жива еще ,моя,старушка?
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neofizer
1509700705
во тайна мля..
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ЮНик
1509701911
А когда надо было расстраиваться? До и после её "нехайпа"?
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OfaZavr
1509702538
Ахмат? может Арарат?
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lekseij2007
1509707761
Нормально он обсуждает матчи. Разбирает всё четко. А вот господин Булыкин....
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