Канделаки не стала раскрывать место новой работы Карпина

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о будущем Валерия Карпина, который некоторое время работал на канале.

«Расстрою вас, но он нашел работу. Не буду говорить где. Не хочу, чтобы мой дешевый хайп, который я могу получить сегодня, помешал Валерию Георгиевичу получить предложение, которое должно до конца оформиться. Дождемся этого предложения, он сам расскажет», – приводит слова Канделаки «Дождь».

С февраля по июль 2017 года Карпин являлся редактором футбольных трансляций на «Матч ТВ».