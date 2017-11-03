Рибери пожертвовал 150 тысяч сирийским школьникам

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери принял участие в благотворительной акции. Его семья пожертвовала 150 тысяч евро сирийским школьникам.

«Мы делаем это с огромными эмоциями, переполняющими нас, от всего сердца. Мы с супругой не могли не пойти на такой шаг, будучи родителями четырех детей.

Каждый ребенок на земле имеет право быть счастливым, и если мы можем попытаться подарить им улыбку… Эти дети действительно нуждаются в нас», – написал Рибери в инстаграме.

Напомним, что на территории Сирии проходит антитеррористическая операция.