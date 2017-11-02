Геркус: «Локомотив» сможет оправиться после поражения»

Президент «Локомотива» Илья Геркус остался разочарован результатом домашнего группового этапа Лиги Европы с «Шерифом», в котором московская команда потерпела поражение со счетом 1:2.

Также Геркус рассказал о степени серьезности травмы голкипера железнодорожников Гилерме.

«Мы очень расстроены и разочарованы после такого матча. Безусловно, команда сможет оправиться после поражения. Впереди важная игра с ЦСКА.

Что касается травмы Гилерме, то пока не заверено, насколько она является тяжелой. Завтра будет медицинское обследование, после чего уже будет информация», — сказал Геркус.