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Геркус: «Локомотив» сможет оправиться после поражения»

2 ноября 2017, 23:25
7

Президент «Локомотива» Илья Геркус остался разочарован результатом домашнего группового этапа Лиги Европы с «Шерифом», в котором московская команда потерпела поражение со счетом 1:2.

Также Геркус рассказал о степени серьезности травмы голкипера железнодорожников Гилерме.

«Мы очень расстроены и разочарованы после такого матча. Безусловно, команда сможет оправиться после поражения. Впереди важная игра с ЦСКА.

Что касается травмы Гилерме, то пока не заверено, насколько она является тяжелой. Завтра будет медицинское обследование, после чего уже будет информация», — сказал Геркус.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Локомотив Шериф Гилерме Геркус Илья
Комментарии (7)
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Kokmarov
1509655383
У слова оправиться в русском языке 2 значения, более подходит "обоср...ться".
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ivanthebest
1509655446
Походу решили ЛЕ слить, чтоб в чемпе поцепляться... Но, по итогам выше зоны ЛЕ шпалы не окажутся...
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rostik-100
1509658173
Грустно, что первая команда Чемпионата РФ молдаванам сливает. Может, Локо лидер Лиги Чемпионов, решил слить Лигу Европы, это в Европе принято, тогда все ясно. А, может, МЫ НЕ ПРИДЕМ, НИКТО, на игру Локомотив-ЦСКА, хватит наших игроков на руках носить, пусть поймут, что нам, болельщикам, такой футбол не нужен, уступать молдаванам и Базелям место в Л.Ч., пусть без нас поиграют и подумают...
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DOCTOR PENALTY
1509658738
ВЕРИМ!!!
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sevsor
1509660390
Ну надо же, они "очень расстроены и разочарованы", однако, мы должны посочувствовать этим несчастным "играющим" миллионерам)) Давайте, типа поплачем, вместе с как бы "футболистами" и руководством "Локо" )))
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Нас Много
1509680417
Вспоминая армейскую команду, могу сказать, что вчера Локомотив на поле оправился в полном составе. Пинатели мяча, блин.
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nemolod
1509688165
Лучше подыскивайте надежного вратаря,который будет равноценен Гильермо!
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