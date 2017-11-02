Ерохин и Нобоа выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч против «Русенборга»

Стали известны стартовые составы «Русенборга» и «Зенита», в которых команды начнут матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Русенборг»: Хансен, Мелинг, Региниуссен, Расмуссен, Йенсен, Троннсен, Шельвик, Конрадсен, Хелланн, Адегбенро, Бендтнер.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Мевля, Маммана, Смольников, Паредес, Ерохин, Нобоа, Ригони, Шатов, Кокорин.

Встреча пройдет сегодня в Норвегии. Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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