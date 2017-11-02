Уткин: «У Манчини проблемы с профессией, а не с большими форвардами»

Футбольный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о работе Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».

Итальянец возглавил команду перед началом нынешнего сезона. На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ.

«У Манчини проблемы с профессией, а не с большими форвардами. Поэтому Дзюба не самая большая проблема.

Как думаете, тренер должен готовить свою команду к важному матчу в Лиге Европы? А Манчини покидал расположение «Зенита» перед матчем команды. Весь второй тайм матча «Зенит» – «Русенборг» (3:1), болельщики петербургского клуба скандировали: «Эй, Манчини, как там в Майами?» Однако об этом никто не пишет.

Я не хочу утверждать, что это правда и истина, но в Санкт-Петербурге об этом все говорят. Хотя не для кого не секрет, что у нас о «Зените» принято писать лишь самое хорошее», – сказал Уткин.