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  • Уткин: «У Манчини проблемы с профессией, а не с большими форвардами»

Уткин: «У Манчини проблемы с профессией, а не с большими форвардами»

2 ноября 2017, 21:10
22

Футбольный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о работе Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».

Итальянец возглавил команду перед началом нынешнего сезона. На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ.

«У Манчини проблемы с профессией, а не с большими форвардами. Поэтому Дзюба не самая большая проблема.

Как думаете, тренер должен готовить свою команду к важному матчу в Лиге Европы? А Манчини покидал расположение «Зенита» перед матчем команды. Весь второй тайм матча «Зенит» – «Русенборг» (3:1), болельщики петербургского клуба скандировали: «Эй, Манчини, как там в Майами?» Однако об этом никто не пишет.

Я не хочу утверждать, что это правда и истина, но в Санкт-Петербурге об этом все говорят. Хотя не для кого не секрет, что у нас о «Зените» принято писать лишь самое хорошее», – сказал Уткин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Уткин Василий
Комментарии (22)
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Chesn0k
1509646463
Эй, Василий, как там в столовой?
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la verdad
1509647188
Да. На МатчТВ приказано любить не только Зенит, но и Распил-Арену.
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3a zenit
1509647931
Уткин жиробас стул сломал на радио своим очком.)))
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Garrincha58
1509649237
молодец Уткин
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sidul1
1509651455
С профессией проблема у Уткина,вот и желчью исходит.
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jefstat
1509651619
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Garrincha58
1509656873
Газпром должен Манчини отправить не в Майами, а в Молдавию на стажировку в Шерифе
Ответить
VikNMar
1509657376
Уткин впервые прав .........
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woyser
1509661795
А, то что у нас не один спортивный комментатор не угадал с профессией - это нормально?
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APchelov
1509662016
Сколько же в уткине говна. А я то наивный думал, это жир.
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