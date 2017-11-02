Нигматуллин: «Поставлю на победу «Локомотива» со счетом 2:0»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча московского клуба против «Шерифа» в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Сейчас «Локомотив» находится в отличном расположении духа – победа над «Зенитом» (3:0) и первое место в РФПЛ, а также лидерство в группе Лиги Европы говорят сами за себя. После первого матча против «Шерифа» команда поняла, что играть нужно посерьезней. В той игре сразу забили и решили, что дело сделано, а в итоге у Гилерме было достаточно много работы. Сегодня «Локо» может вообще оставить своего голкипера без работы.

«Шериф» — неплохая команда, но мне она не нравится. Я не люблю, когда в команде почти нет своих футболистов. Получается сборная солянка из иностранцев средненького уровня. Мне бы хотелось посмотреть на молдавских игроков. «Локо» выше классом, что он сегодня и должен продемонстрировать. Поставлю на победу «железнодорожников» со счетом 2:0. Паровоз круче шерифа, он его может переехать», — сказал Нигматуллин.

Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.