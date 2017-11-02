Полузащитник «Шерифа»: «Мы можем выйти из группы Лиги Европы»

Полузащитник «Шерифа» Вилфрид Балима поделился мнением о шансах команды на выход в плей-офф Лиги Европы. Сегодня молдавский клуб сыграет с «Локомотивом» в рамках 4-го тура групповой стадии.

«Думаю, в этом году мы можем выйти из группы. Но борьба будет идти до последнего тура. В прошлый раз мы едва не вышли в плей-офф. Надо было лишь обыграть «Анжи», но мы сыграли вничью в России. В этом сезоне у нас хорошие шансы на выход из группы», — сказал 32-летний футболист.

Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.