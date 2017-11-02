Мутко: «В сборной должны играть сильнейшие игроки, но у Черчесова свое видение коллектива»

Президент РФС Виталий Мутко не готов повлиять на решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который отказался вызывать на сборы полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

«К Денисову у меня особое отношение, я помню начало его карьеры. Но могу сказать, что решение, кого вызывать в сборную, принимает главный тренер Станислав Черчесов – это его зона ответственности. Он свои решения старается объяснять.

Я согласен в том, что главный принцип формирования состава – в сборной должны быть сильнейшие игроки страны. Но у тренера свое видение коллектива – много факторов, которые он учитывает, формируя состав команды.

У меня может быть свое субъективное мнение относительно некоторых футболистов, но выбор состава – ответственность тренера. Как и ответственность за результат», – сказал Мутко.

Стоит отметить, что Денисов последний раз выходил на поле в составе национальной сборной 5 июня 2016 года в товарищеской игре против Сербии, который закончился со счетом 1:1.