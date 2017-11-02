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  • Мутко: «В сборной должны играть сильнейшие игроки, но у Черчесова свое видение коллектива»

Мутко: «В сборной должны играть сильнейшие игроки, но у Черчесова свое видение коллектива»

2 ноября 2017, 11:06
19

Президент РФС Виталий Мутко не готов повлиять на решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который отказался вызывать на сборы полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

«К Денисову у меня особое отношение, я помню начало его карьеры. Но могу сказать, что решение, кого вызывать в сборную, принимает главный тренер Станислав Черчесов – это его зона ответственности. Он свои решения старается объяснять.

Я согласен в том, что главный принцип формирования состава – в сборной должны быть сильнейшие игроки страны. Но у тренера свое видение коллектива – много факторов, которые он учитывает, формируя состав команды.

У меня может быть свое субъективное мнение относительно некоторых футболистов, но выбор состава – ответственность тренера. Как и ответственность за результат», – сказал Мутко.

Стоит отметить, что Денисов последний раз выходил на поле в составе национальной сборной 5 июня 2016 года в товарищеской игре против Сербии, который закончился со счетом 1:1.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Денисов Игорь Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (19)
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Йогурт Мэн
1509610707
Конченный мутко конченный черчесов
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bset
1509612993
Ничего путного не сказал. Только со своей стороны поставил под сомнение решение Черчесова. Браво, Мудко.
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alex1951
1509613249
Видения? Да у вас ,у обоих глюки в отношении развития футбола... Вот ответь Мудько, Что при тебе ,а'это лет 10,было положительного в рос.футболе?
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DIDI 23
1509613319
Мутко уже нашёл отмазку. На вопрос почему провалили ЧМ? Будет отвечать: "... выбор состава – ответственность тренера".
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Баден
1509614706
Два дебили и больше нечего сказать.муДко просто не может признать ошибку,да и он осознанно на неё шёл когда ставил тренером усатого вратаря осетина,вся футбольная странна просто кричит ,что он слабый тренер , а мин спорта считает что результат будет.муДко застрелись,у нас в спорте просто ужасный бардак ,допинг,договорные матчи и тд,вот не выйдут из группы на ЧМ снимите муДко со всех постов,а то он решил всю вину на усатого свалить,а муДко который назначил его,заведомо зная ,что он 0 как тренер,не несёт ответственность за результат.Да у него у первого должна голова полететь
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DOCTOR PENALTY
1509615279
Всё встало на свои места. Зоны ответственности определены. Теперь будет дистанцирование от Черчесова, каждый будет прикрывать свою жопу. А до ЧМ осталось.....
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Ivan7107
1509615433
Глушак креативней Денисова , Денисов может и нужен но только вместо Тарасова.
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pashasmou
1509629650
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- https://grabify.link/DXFRVL
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nemolod
1509645812
Посмотрим,НА ЧТО СПОСОБНА сборная в тех составах,что будет играть с Аргентиной и Испанией-после чего всем все станет ясно и понятно КТО ЕСТЬ КТО!
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rostik-100
1509716311
Да смотреть, особо, нечего, внутри хочется верить, но голова-то понимает, что 0-3 будет. Тем более, не понимаю Черчесова, постоянно меняет составы, не пора ли начать наигрывать одних и тех же, что бы поздно не стало.
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