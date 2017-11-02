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  • Тимощук: «Матч с «Русенборгом» рядовой, хоть и очень ответственный»

Тимощук: «Матч с «Русенборгом» рядовой, хоть и очень ответственный»

2 ноября 2017, 07:06
6

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о задачах, которые ставят в тренерском штабе сине-бело-голубых, перед матчем Лиги Европы с «Русенборгом». Он отметил, что эта встреча является рядовой для команды из Санкт-Петербурга.

«Матч с «Русенборгом» — не способ реабилитироваться после поражения от «Локомотива», а рядовая, хоть и очень ответственная встреча. Нам в любом случае необходимо играть на победу в каждом матче обоих турниров. И в еврокубках, и в национальном первенстве «Зенит» ставит перед собой самые серьезные задачи.

Сила команды, ее характер определяется тем, как она преодолевает подобные трудности. Поэтому нужно найти выход из этой ситуации и вновь начать побеждать. Всем игрокам, тренерскому штабу необходимо собраться, исправить ошибки и проявить характер.

У нас в команде нет деления на важные и второстепенные турниры. Мы идем от матча к матчу и на каждую игру настраиваемся максимально серьезно. Возможно, более удачные игры в Лиге Европы связаны с тем, что соперники играют в более открытый футбол и нам проще находить свободные зоны в атаке. В РФПЛ команды более плотно играют в обороне. Но мы должны обыгрывать и их.

В последний месяц этого у нас не получалось, но мы вместе с командой постоянно анализируем наши неудачи, ищем выход», – заявил Тимощук.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Русенборг» – «Зенит» состоится в четверг, 2 ноября, в 23:05 по московскому времени.

Источник: Известия
Лига Европы Зенит Русенборг Тимощук Анатолий
Комментарии (6)
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Garrincha58
1509605052
Тимоха когда ты сам играл было намного лучше но тренер пока из тебя видно никакой
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la verdad
1509606795
Рядовой матч? Не слишком ли смело сказано?
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ЖОРРО
1509609864
Надеюсь из Тимощука выйдет хороший тренер!Говорит правильные вещи,игроком то был шикарным!!!
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