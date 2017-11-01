Геркус заявил, что раздумывал об уходе из «Локомотива» из-за ситуации с Миранчуком

Президент «Локомотива» Илья Геркус признался, что мог покинуть московский клуб из-за возможного ухода полузащитника Алексея Миранчука.

Напомним, что зимой этого года российского футболиста хотел приобрести «Рубин».

– В январе был момент, когда казалось, что все. Мы уже смотрели, кого покупать взамен за те деньги, что мы выручили бы за его продажу.

– Это за какие? 5 миллионов евро?

– Да. У каждого игрока есть логика развития. В случае Алексея и других молодых футболистов, которые уже вызываются в сборную, важно не менять клуб, в котором они этот вызов получили. Если они поменяют клуб, случиться может всякое. У нас есть примеры переходов и в «Зенит», и в другие клубы, когда игрок плотно садился на лавку. Это было нашим аргументом: «Алексей, год до чемпионата мира – тебе не надо дергаться. Здесь работает твоя мама, здесь играет твой брат, здесь все знают тебя и ты знаешь всех. Здесь ты будешь главной звездой». По каким-то причинам противоположная сторона говорила ему: иди в «Рубин», иди в «Зенит».

Допустим, он ушел бы в «Рубин» к тому тренеру, который работал там в прошлом сезоне. Этот тренер ушел, пришел новый, стал бы Алексей играть? Да, он получает большие деньги, все отработали как надо, но выходит ли он на поле? Мы не знаем. Но это однозначно хуже, чем то, что он имеет сейчас: место в основе рядом с Фернандешем, Фарфаном и родным братом. Он послушал нас и точно не ошибся.

– Было ли тебе во время этих переговоров страшно? Я про физический страх.

– Было некомфортно.

– Ты же нанял охранника?

– От Ольги Юрьевны остался один охранник. Его предоставляет РЖД – не для меня, а для человека, который исполняет должность президента «Локомотива». Еще есть водитель. И тогда, и сейчас я использую труд двух этих замечательных людей.

– У тебя раздавались тревожные звонки? Прилетали доброжелательные эсэмэски?

– (в сторону окна) А машин-то все больше… Скажем так, были некомфортные моменты. Я раздумывал, стоит ли продолжать работать. В общем, раздумывал о судьбах – и своей, и родины.