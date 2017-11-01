Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Геркус заявил, что раздумывал об уходе из «Локомотива» из-за ситуации с Миранчуком

Геркус заявил, что раздумывал об уходе из «Локомотива» из-за ситуации с Миранчуком

1 ноября 2017, 15:27
9

Президент «Локомотива» Илья Геркус признался, что мог покинуть московский клуб из-за возможного ухода полузащитника Алексея Миранчука.

Напомним, что зимой этого года российского футболиста хотел приобрести «Рубин».

– В январе был момент, когда казалось, что все. Мы уже смотрели, кого покупать взамен за те деньги, что мы выручили бы за его продажу.

– Это за какие? 5 миллионов евро?

– Да. У каждого игрока есть логика развития. В случае Алексея и других молодых футболистов, которые уже вызываются в сборную, важно не менять клуб, в котором они этот вызов получили. Если они поменяют клуб, случиться может всякое. У нас есть примеры переходов и в «Зенит», и в другие клубы, когда игрок плотно садился на лавку. Это было нашим аргументом: «Алексей, год до чемпионата мира – тебе не надо дергаться. Здесь работает твоя мама, здесь играет твой брат, здесь все знают тебя и ты знаешь всех. Здесь ты будешь главной звездой». По каким-то причинам противоположная сторона говорила ему: иди в «Рубин», иди в «Зенит».

Допустим, он ушел бы в «Рубин» к тому тренеру, который работал там в прошлом сезоне. Этот тренер ушел, пришел новый, стал бы Алексей играть? Да, он получает большие деньги, все отработали как надо, но выходит ли он на поле? Мы не знаем. Но это однозначно хуже, чем то, что он имеет сейчас: место в основе рядом с Фернандешем, Фарфаном и родным братом. Он послушал нас и точно не ошибся.

– Было ли тебе во время этих переговоров страшно? Я про физический страх.

– Было некомфортно.

– Ты же нанял охранника?

– От Ольги Юрьевны остался один охранник. Его предоставляет РЖД – не для меня, а для человека, который исполняет должность президента «Локомотива». Еще есть водитель. И тогда, и сейчас я использую труд двух этих замечательных людей.

– У тебя раздавались тревожные звонки? Прилетали доброжелательные эсэмэски?

– (в сторону окна) А машин-то все больше… Скажем так, были некомфортные моменты. Я раздумывал, стоит ли продолжать работать. В общем, раздумывал о судьбах – и своей, и родины.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Геркус Илья
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1509539925
Президенту клуба было "страшно" из-за обычных переговоров по поводу возможного перехода игрока? Что за дурацкие псевдобандитские страсти в стиле 90-х? Это был краткий сценарий очередного российского сериала, типа "Смертельный футбол"? или "Президенты тоже плачут"..
Ответить
Нас Много
1509542145
И Родина сказала Геркусу: "Миранчук должен играть в Рубине".
Ответить
DOCTOR PENALTY
1509543871
Чуйка подсказывает, что это больше пиар. А основные аргументы, на которые сориентировались миранчуки, думаю шли от Ю.П.Сёмина.
Ответить
Tostao
1509544187
В общем, раздумывал о судьбах – и своей, и родины. ---------------------------------- Масштабно мыслит, надо его в правительство, там и охрану от народа дадут и машину с мигалками...
Ответить
3a zenit
1509544427
что это за херня,к чему это всё?
Ответить
Dammit
1509547942
Дудь брал огромное интервью , вот прям извиняюсь, но не могу понять, почему нельзя было опубликовать полностью?
Ответить
Главные новости
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
1
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
6
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
9
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
7
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Все новости
Все новости
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
2
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
9
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
7
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
2
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
16
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
15
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
3
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
16
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
11
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+