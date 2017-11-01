Тренер «Селтика» гордится командой после поражения от «Баварии»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс заявил, что гордится командой даже после поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов. Он также продолжает верить в выход в раунд плей-офф еврокубков.

«Я очень горжусь своей командой. Мы хорошо отработали в защите, нашли в обороне соперника проблемы и сыграли очень-очень хорошо.

В пропущенных голах нужно винить только себя. На таком уровне наказывают моментально и хладнокровно.

Конечно, мы расстроены, что проиграли, но из этого матча можно вынести много полезного. В последнем туре группового этапа против «Андерлехта» мы хотим обеспечить себе выход в весеннюю стадию еврокубков», – заявил Роджерс.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» – «Бавария» закончился со счетом 1:2. После этой встречи «Бавария» расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы В с девятью очками. «Селтик» идет третьим с тремя баллами на своем счету.