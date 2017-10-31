Глушаков: «Севилья» – очень сильный соперник, столь крупный счет в первом матче ничего не значит»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков накануне гостевого матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей» рассказал, за счет чего красно-белым удалось добиться над испанской командой крупной победы в домашнем поединке.

Напомним, встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

«За счет чего «Спартак» добилась столь яркой победы? В первую очередь, за счет характера, самоотдачи. Мы неплохо контролировали мяч, сработал план на игру, но самой главной была хорошая реализация моментов. После игры мы были, понятное дело, счастливы, но уж очень устали.

Массимо Каррера поздравил, зашел президент в раздевалку, но ничего особенного не было. Мы же не Лигу чемпионов выиграли, всего один матч. Все мы думали о победе. Я в том числе. Порадовался чуть-чуть, но матч остался в истории. Надо двигаться дальше.

Ответный поединок с «Севильей»? Будем разбирать соперника. Сами ребята, думаю, прекрасно понимают, что матч будет серьезный, на выезде. «Севилья» – очень сильный соперник, и то, что мы выиграли 5:1, еще ничего не значит», – сказал Глушаков.

Матч «Севилья» – «Спартак» пройдет в среду, 1 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.