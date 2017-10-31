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  • Глушаков: «Севилья» – очень сильный соперник, столь крупный счет в первом матче ничего не значит»

Глушаков: «Севилья» – очень сильный соперник, столь крупный счет в первом матче ничего не значит»

31 октября 2017, 19:59
12

Капитан «Спартака» Денис Глушаков накануне гостевого матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей» рассказал, за счет чего красно-белым удалось добиться над испанской командой крупной победы в домашнем поединке.

Напомним, встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

«За счет чего «Спартак» добилась столь яркой победы? В первую очередь, за счет характера, самоотдачи. Мы неплохо контролировали мяч, сработал план на игру, но самой главной была хорошая реализация моментов. После игры мы были, понятное дело, счастливы, но уж очень устали.

Массимо Каррера поздравил, зашел президент в раздевалку, но ничего особенного не было. Мы же не Лигу чемпионов выиграли, всего один матч. Все мы думали о победе. Я в том числе. Порадовался чуть-чуть, но матч остался в истории. Надо двигаться дальше.

Ответный поединок с «Севильей»? Будем разбирать соперника. Сами ребята, думаю, прекрасно понимают, что матч будет серьезный, на выезде. «Севилья» – очень сильный соперник, и то, что мы выиграли 5:1, еще ничего не значит», – сказал Глушаков.

Матч «Севилья» – «Спартак» пройдет в среду, 1 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Севилья Спартак Глушаков Денис
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1509469592
Отрадно что ребята трезво оценивают свои силы и мастерство соперника. Главное верить в себя и Победа придет!! Удачи Спартаку!!!
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SPACE TRUCKIN
1509469594
тока не сцыте парни!вся страна за вас будет болеть!
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OfaZavr
1509469856
правильно, по первому матчу не стоит судить что и во втором также будет, нельзя допустить недооценки.
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спанчес
1509470392
спартак вердер 4-1 вердер спартак 6-2 как вы думаете кто прошёл
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Полная Канистра
1509470854
забудьте то т матч выходите как на новый и с большой отдачей тогда всё получится
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insider_retro
1509471276
5-1 - это значит, что в футболе возможно всякое, но сильно уповать на частое благоприятное стечение обстоятельств не стоит... Такие матчи повышают статус команды, добавляет уверенности в единоборствах с любым соперником!! Испанцев нужно разбирать и по спортивному уважать, но не надо о них думать и преувеличивать их силу!... "Пока они нас боятся, пусть ненавидят сколько хотят!.." (Гай Юлий Цезарь)
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Сержтир
1509472402
2 раза подряд счастье не приходит.
Ответить
vshter76
1509473424
В принципе, чтобы весной играть в европе, достаточно дома обыграть марибор. Но это будет ЛЕ, а для ЛЧ нужно брать очки в гостевых играх.
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erma
1509473714
Я болею за Спартак, но нужно быть реалистом. Если Спартак проиграет с разницей меньше чем 2 мяча, это будет приемлемый результат. Готов распечатать и съесть свой пост если Спартак добьется положительного результата.
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Шахматист Иванов
1509477530
Удачи нашим!
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