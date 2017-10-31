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Геркус назвал бюджет «Локомотива» пятым в РФПЛ

31 октября 2017, 09:43
14

Президент «Локомотива» Илья Геркус определил свой клуб на пятое место по бюджету в российской Премьер-лиге. По его словам, железнодорожники уступают «Зениту», «Спартаку», «Рубину» и «Краснодару».

— По вашим прикидкам, какое место в Премьер-лиге занимает «Локомотив» по величине бюджета? В тройке? В пятерке?

— В пятерке. Мы точно не третьи. Понятно, что первое место по бюджету мы не обсуждаем. Тут есть лидер.

— Интересно, кого вы определите на второе-третье-четвертое.

— «Спартак», «Рубин» — эти два клуба очень прилично финансируются. Я думаю, «Краснодар» где-то рядом. Думаю, ЦСКА сопоставим с нами. Точных цифр не знаю, но по ощущениям мы где-то в районе «Краснодара» и ЦСКА. Но точно ниже «Рубина» и точно ниже «Спартака».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (14)
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Gullit 76
1509432898
Пятое колесо становится первым.
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insider_retro
1509433646
Определяющие слова - "...очень прилично финансируются..." Не зарабатывают, а финансируются!!!! ВСЕ клубы!!!... Поэтому споры поклонников об источниках финансирования клубов и справедливом освоении денег не уместны!!!! А то, только и звучит - одни на газе, другие на нефти, третьи на инвестициях олигарха, а кто и на госбюджете... Никто на ТВ, шарфиках, значках и билетах не создаёт основу благополучия клуба!!! Поэтому взаимоупрёки болельщиков - это, по большей части, некоторая завить к финансовым возможностям соперников...
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овертайм
1509435254
он не сказал - пятые, он сказал в пятерке
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Пестрый
1509437016
За деньгами нужен еще контроль а не просто тупое финансирование! Толку что Федун финансирует? Он сколько лет Карпина финансировал? миллиард зелени угрохал а результаты пшик) Потому как за потраченные деньги жестко не спрашивал! А с игроков и тренеров надо спрашивать за результат и делать выводы поскольку в наше время все играют только за деньги а преданность клубу патриотизм, все это чушь! А то эти игрочки как что то выиграют так премиальные требуют а если проиграют все равно свое по контракту получат! А если бы они знали что к примеру не выиграют у какого то днища то и з/п получат днищенскую то тогда бы выходили на поле и шевелили бы своими батонами а не пешком прогуливались по полю!
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OfaZavr
1509442175
не думаю что у Рубина сейчас достойно с финансами как и у ЦСКА, Локо точно выше на уровне Краснодара где-то.
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