Геркус назвал бюджет «Локомотива» пятым в РФПЛ

Президент «Локомотива» Илья Геркус определил свой клуб на пятое место по бюджету в российской Премьер-лиге. По его словам, железнодорожники уступают «Зениту», «Спартаку», «Рубину» и «Краснодару».

— По вашим прикидкам, какое место в Премьер-лиге занимает «Локомотив» по величине бюджета? В тройке? В пятерке?

— В пятерке. Мы точно не третьи. Понятно, что первое место по бюджету мы не обсуждаем. Тут есть лидер.

— Интересно, кого вы определите на второе-третье-четвертое.

— «Спартак», «Рубин» — эти два клуба очень прилично финансируются. Я думаю, «Краснодар» где-то рядом. Думаю, ЦСКА сопоставим с нами. Точных цифр не знаю, но по ощущениям мы где-то в районе «Краснодара» и ЦСКА. Но точно ниже «Рубина» и точно ниже «Спартака».