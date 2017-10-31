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Орлов: «Не надо влезать в дела Манчини. Все на его совести»

31 октября 2017, 08:46
5

Известный футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов считает, что болельщикам не стоит вмешиваться во внутреннюю кухню команды, отдав все на откуп главному тренеру Роберто Манчини. По его словам, итальянец и будет отвечать за итоговый результат.

После первого круга «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РФПЛ с 29 очками. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет три балла.

— Не слишком явно Манчини поделил состав на первых и вторых? Авторитетные игроки сидят на лавке.

— Это вопрос внутренней кухни — кого тренер на кого поделил. Манчини все время дает понять: шанс предоставляется всем. В это дело не надо влезать. Тренер отвечает за результат. Все на его совести. У Манчини в штабе восемь человек, начиная от аналитиков и заканчивая тренером-физиотерапевтом. Повара даже поменяли, пригласили итальянца. Мы не знаем, как устроена кухня. Будем судить по результату. Конечно, «Зенит» способен играть гораздо лучше, чем в матче с «Локомотивом».

— В игре «Зенита» все свелось к забросам с фланга. Из центра атак почти нет.

— А что, у «Локомотива» была опасность из центра? Ее создавали футболисты «Зенита», которые давали соперникам делать передачи на Фарфана. Как такое возможно?! Понимаете, на каждом участке поля игроки разбиты на пары. Каждый отвечает за своего. Кто-то кого-то теряет — ткань рвется. В игре «Зенита» комплекс проблем. Нельзя говорить о том, что центр хуже флангов, и наоборот. Общей энергетики нет. Причина? Надо копаться. Это и физиология, и анатомия, и питание, и психология — все, что хочешь. Мы смотрим сверху и видим такой вот результат. Говорить о том, что тренер что-то сделал не так, — удел болельщиков. Я не могу себе такого позволить, так как разбираюсь в футболе. Какая разница, как атакуют — по центру или по флангу? Главное, дойти до ворот и гол забить.

— Нет голов-то.

— Ну да. Мало голевых моментов. Вы помните, сколько было моментов в первых десяти матчах «Зенита», какая вариативность была в атаке! Сейчас нет ее. Почему? Я спросил бы с игроков.

— С тех, кого ставят. Нобоа, например, времени не получает. Хотя может отдать острую передачу.

— Тут еще проблема лимита. Неслучайно в Лиге Европы выходят пятеро аргентинцев — и совсем другая игра в центре поля. Получается, тот же Ерохин не нужен. «Зенит» почему-то плохо вошел в чемпионат после последнего перерыва на игры сборных. Аргентинцы не в лучшей форме, наши тоже. Но, еще раз повторюсь, команда новая. Она здорово начала, сейчас — спад. При Мирче Луческу «Зенит» тоже здорово начал. Потом знаете, чем закончилось. Надо разбираться.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Орлов Геннадий
Комментарии (5)
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RedWhiteFans2
1509431088
Дайте уже Орлову золотую мантию и символ футбольной власти, иначе он всем мозги вынесет.
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alp
1509434789
аргентинцы еще слишком молоды, чтобы делать на них ставку. манчини делает ошибку и она может стоить нам чемпионства
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овертайм
1509435138
такой гена жалкий и гонимый....
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polt
1509440382
Моменты есть, реализации нет, вот что обидно. Ладно, от Дзюбы ждать не приходиться, а вот Кокорин, Полоз, Дриусси, Ригони транжирят.
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Garrincha58
1509444295
нет мастерства у игроков вот главная причина да и тренер тоже тупит не получится ничего у Зенита ни с Манчини ни с этими игроками
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