Моуринью не понимает, как «Бенфика» смогла проиграть ЦСКА

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем четвертого тура Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» вспомнил первую игру «орлов» в рамках соревнования.

Напомним, что на старте португальцы проиграли московскому ЦСКА (1:2).

«Не могу сказать, что разочарован игрой «Бенфики» на данный момент, но иногда в таких турнирах неудачный исход стартовой встречи может выбить тебя из колеи. Я пересматривал матч «Бенфики» с ЦСКА, и мне было сложно понять, почему «Бенфика» его проиграла», – сказал португалец.

Встреча «МЮ» и «Бенфики» состоится 31 октября и начнется в 22:45 по Москве.