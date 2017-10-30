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Моуринью не понимает, как «Бенфика» смогла проиграть ЦСКА

30 октября 2017, 19:06
17

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем четвертого тура Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» вспомнил первую игру «орлов» в рамках соревнования.

Напомним, что на старте португальцы проиграли московскому ЦСКА (1:2).

«Не могу сказать, что разочарован игрой «Бенфики» на данный момент, но иногда в таких турнирах неудачный исход стартовой встречи может выбить тебя из колеи. Я пересматривал матч «Бенфики» с ЦСКА, и мне было сложно понять, почему «Бенфика» его проиграла», – сказал португалец.

Встреча «МЮ» и «Бенфики» состоится 31 октября и начнется в 22:45 по Москве.

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бенфика Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (17)
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Gullit 76
1509380238
Не пойму как МЮ проиграл Хаддерсфилду!(что-то вроде этого)
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Portoz
1509380258
Жозе, да там судья начудил
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swot1205
1509383609
элементарно, и лохам иногда проигрывает кто-нибудь;)
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Lester84
1509384282
А до этого говорил, что это сильнейший состав ЦСКА за последние годы. Во юморист)))
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swot1205
1509387926
бревнометы просто победили первый и последний раз в группе...вот и все..фарт дауна я это называю
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Красногорск_Фан
1509392705
Ну прямо скажем, Моур в чем твои риски? Что не говори 1-е место в группе уже у МЮ. Говори что хошь, меняй показания ежедневно. А ЦСКА (при всем уважении) в Манчестере конечно весело будет. Как минимум.
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+50/-50
1509393954
- "...мне было сложно понять, почему «Бенфика» его проиграла», – сказал португалец". Что ответить Моуру? - пути господни неисповедимы!
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Енисей - чемпион !
1509399403
Свезло просто коняшкам..
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vovan55
1509403499
так карта легла...
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XAKACИЯ
1509434112
МЮ тоже может кому угодно проиграть..это футбол и факторов очень много! Так что давай ЦСКА, действуй! Уж очень хочется послушать слова гения Моуриньо после поражения от нашего ЦСКА!!!
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