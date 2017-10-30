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  • Веденеев предложил Дзюбе более усердно работать на тренировках

Веденеев предложил Дзюбе более усердно работать на тренировках

30 октября 2017, 08:33
5

Главный тренер «Зенита-1984» Сергей Веденеев сравнил игру нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана с Артемом Дзюбой. Если первый отметился двумя голами и результативной передачей, то россиянин покинул поле без результативных действий на своем счету.

«Дзюба дисциплинированно пытается делать то, что надо. Но... в начале матча, когда у «Зенита» проходило много кроссов с обоих флангов, Дзюбе требовалось сделать только три шага вперед, навстречу мячу, чтобы сыграть на опережение. А он по привычке ждал, когда мяч прилетит прямо к нему. Так что поучиться есть чему: все передачи «Локо» на ближнюю штангу были встречены Фарфаном. Все! Если не цеплялся, то активно мешал защитникам «Зенита» выносить мяч из штрафной.

Эти вещи, к слову, не зависят от класса нападающего – они просто отрабатываются на тренировках в качестве святой обязанности нападающего. И дело тут не в утраченном Дзюбой голевом чутье, а в количестве выполняемых упражнений, через которые приходит понимание того, что и когда надо делать. Гений, как сказал великий Гете, это 1 процент таланта и 99 процентов труда. Вот о чем стоит подумать Артему», – считает Веденеев.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Столичная команда единолично возглавила турнирную таблицу с 32 очками, «Зенит» идет вторым, отставая на три балла.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Фарфан Джефферсон Веденеев Сергей
Комментарии (5)
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alexivanof197
1509342118
в Зенит-2 его...или к Халку в Китай
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Gullit 76
1509345933
Такой Дзюба ни кому не нужен.Он проиграл конкуренцию всем напам,пора уходить.
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RedWhiteFans2
1509356207
Куда уже усерднее. Итак на языке уже мазоли образовались.
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nik55
1509357264
дерево не двигается ---оно стоит всегда на месте---корни уже пустило
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Mahone
1509368452
Да деревянный он,пусть в СКА Хабаровск идет с зп 500 000 в год,игра у него не о чем,пора заканчивать
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