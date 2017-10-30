Веденеев предложил Дзюбе более усердно работать на тренировках

Главный тренер «Зенита-1984» Сергей Веденеев сравнил игру нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана с Артемом Дзюбой. Если первый отметился двумя голами и результативной передачей, то россиянин покинул поле без результативных действий на своем счету.

«Дзюба дисциплинированно пытается делать то, что надо. Но... в начале матча, когда у «Зенита» проходило много кроссов с обоих флангов, Дзюбе требовалось сделать только три шага вперед, навстречу мячу, чтобы сыграть на опережение. А он по привычке ждал, когда мяч прилетит прямо к нему. Так что поучиться есть чему: все передачи «Локо» на ближнюю штангу были встречены Фарфаном. Все! Если не цеплялся, то активно мешал защитникам «Зенита» выносить мяч из штрафной.

Эти вещи, к слову, не зависят от класса нападающего – они просто отрабатываются на тренировках в качестве святой обязанности нападающего. И дело тут не в утраченном Дзюбой голевом чутье, а в количестве выполняемых упражнений, через которые приходит понимание того, что и когда надо делать. Гений, как сказал великий Гете, это 1 процент таланта и 99 процентов труда. Вот о чем стоит подумать Артему», – считает Веденеев.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Столичная команда единолично возглавила турнирную таблицу с 32 очками, «Зенит» идет вторым, отставая на три балла.