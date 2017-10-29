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Булыкин ожидает от «Локомотива» победы над «Зенитом»

29 октября 2017, 15:16
4

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России против «Зенита».

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

«Жду красивой игры, все-таки встречаются два лидера чемпионата. Хочется, чтобы игра была с голами.

У «Зенита» состав сильнее? У «Локомотива» тоже очень хороший состав, который не первый год доказывает, что он способен выполнять поставленные задачи. Все будет зависеть от ошибок, которые будут допускать команды. Кто сможет использовать чужие ошибки лучше, тот и победит.

Что касается итогового счета, то хочется, чтобы «Локомотив» выиграл 2:1», — сказал Булыкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Булыкин Дмитрий
Комментарии (4)
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Вомбат
1509282149
"Ожидает" и "хочется" - в русском языке эти два слова имеют разные значения. Это я вам, уважаемый анонимный журналист, придумавший такое название мини-интервью с чемпионата.
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prezent2017
1509283059
Булыкин ожидает от «Локомотива» победы над «Зенитом» ------------------------------------------- Сегодня или 20 лет спустя?
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Almazovich
1509291866
Дождался!!!
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