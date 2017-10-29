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Зидан не хочет возвращать в «Реал» Эдегора

29 октября 2017, 07:42
4

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не в восторге от возможного возвращения в команду Мартина Эдегора. Как сообщается, специалист не считает уместным привлекать 18-летнего футболиста в состав мадридцев.

Эдегора из аренды в «Херенвене» хочет вернуть руководство «Реала». Полузащитник переходил в стан столичного клуба в роли одного из наиболее многообещающих молодых игроков в мире.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Голландии девять матчей, в которых результативными действиями не отличился. Его контракт с «Реалом» был продлен в этом году.

Источник: Diario Gol
Испания. Примера Реал Херенвен Эдегор Мартин Зидан Зинедин
Комментарии (4)
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ДАША Д
1509254368
Выдали слишком много авансов юнцу, не оправдал.
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McDuff
1509277190
переоценили
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OfaZavr
1509291955
он должен доказать сначала что достоин возвращения.
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калач
1509341658
То ли дело Энцо Зидан, вот где машина
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