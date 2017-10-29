Зидан не хочет возвращать в «Реал» Эдегора

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не в восторге от возможного возвращения в команду Мартина Эдегора. Как сообщается, специалист не считает уместным привлекать 18-летнего футболиста в состав мадридцев.

Эдегора из аренды в «Херенвене» хочет вернуть руководство «Реала». Полузащитник переходил в стан столичного клуба в роли одного из наиболее многообещающих молодых игроков в мире.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Голландии девять матчей, в которых результативными действиями не отличился. Его контракт с «Реалом» был продлен в этом году.