«Манчестер Сити» не намерен покупать Санчеса в январе

«Манчестер Сити» не планирует в зимнее трансферное окно приобретать форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса. Как сообщается, манкунианцы намерены дождаться лета, когда футболист получит статус свободного агента. В прошлом году «Манчестер Сити» пытался приобрести чилийца за 60 миллионов фунтов стерлингов, но получил отказ от «канониров». Сам Санчес склоняется к смене клубной прописки и отверг предложение «Арсенала» по пролонгации соглашения.

В текущем сезоне нападающий провел в чемпионате Англии семь матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.