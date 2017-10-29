Манчини обратился к болельщикам «Зенита» накануне матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини призвал болельщиков прийти на центральный матч 15-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Надеюсь, завтра вас будет очень много на стадионе, потому что вы всегда нам нужны. Вы для нас – двенадцатый игрок на поле!» — заявил Манчини.

Напомним, встреча между «Зенитом» и «Локомотив» пройдет в воскресенье на стадионе «Санкт-Петербург».»Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.