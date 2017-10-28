Мостовой считает, что «Спартак» не выбыл из чемпионской гонки

Футбольный эксперт Александр Мостовой после матча 15-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (2:2) выразил мнение, что московский клуб не выбыл из чемпионской гонки.

На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице четвертое место.

«Обидная потеря очков. За пять минут до конца нельзя пропускать! Я еще понимаю, если бы какое-то давление было со стороны «Ростова» или возникали опасные моменты, но их не было. «Спартак» нормально оборонялся и неплохо контратаковал, но было видно, что во втором тайме команда подсела. Обидно. Не думаю, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки. При выигрыше находились бы в четырех очках от лидеров», – сказал Мостовой.