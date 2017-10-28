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  • Мостовой считает, что «Спартак» не выбыл из чемпионской гонки

Мостовой считает, что «Спартак» не выбыл из чемпионской гонки

28 октября 2017, 22:01
10

Футбольный эксперт Александр Мостовой после матча 15-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (2:2) выразил мнение, что московский клуб не выбыл из чемпионской гонки.

На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице четвертое место.

«Обидная потеря очков. За пять минут до конца нельзя пропускать! Я еще понимаю, если бы какое-то давление было со стороны «Ростова» или возникали опасные моменты, но их не было. «Спартак» нормально оборонялся и неплохо контратаковал, но было видно, что во втором тайме команда подсела. Обидно. Не думаю, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки. При выигрыше находились бы в четырех очках от лидеров», – сказал Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (10)
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пряник929
1509218432
Арсенал теоретически тоже в 9 очках от лидера и может стать чемпионом, игру хорошую никто из прошлогодних лидеров не показывает.... чемпионом может стать джокер, хорошо сыграющий весной
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vitvik
1509219099
«Спартак» может претендовать на место в лиге Чемпионов, к сожалению, чемпионом ему не стать.
Ответить
insider_retro
1509219432
Подобное самоуспокоение идёт рядом с самобичеванием!!.. Тешить себя надеждами, нахлёстывая себя веригами за допущенные ошибки - не лучший вариант!!..
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prezent2017
1509220932
«Спартак» не выбыл из чемпионской гонки, он прибыл. Бомбардир, убери собаку, надоело ее тявканье!
Ответить
alexproff
1509224202
с такой защитой...
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VVM1964
1509225974
ЛЧ - ВОТ ЗАДАЧА , А ВОТ ПЕРВОЕ МЕСТО - ЭТО ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ p.s. ВПРОЧЕМ СПАРТАК - СЕВИЛЬЯ 5-1 ТОЖЕ ФАНТАСТИКА ( ФУТБОЛ , ЗДЕСЬ БЫВАЕТ )
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Валерий2705
1509239457
Да, дело говорит, после этой ничьей Спартак не выбыл из чемпионской гонки, он из неё выбыл еще в туре шестом-седьмом.
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Диктор
1509246160
Жизнь покажет-в конце чемпионата -будем поглядеть.
Ответить
Александ1982
1509246931
самое интересное начнется весной))) как команды проведут зимние сборы, травмы подлечат, поля некоторые покроются трясиной))) там будет видно
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ded-53
1509253211
Да нет, выбыл и с каждым туром это видно всё очевидней
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