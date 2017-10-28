Бубнов: «Вряд ли ЦСКА сейчас заиграет лучше даже при другом тренере»

Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал поражение ЦСКА от «Арсенала» (0:1) в матче 15-го тура РФПЛ, а также отметил, что армейцам в текущей ситуации и с нынешним составом не поможет даже смена тренера.

«По статусу «Арсенал» – не «Зенит», поэтому выйти на матч с ним с таким же эмоциональным зарядом, как на предыдущий с лидером, было очень сложно. При этом надо признать, что ЦСКА с первых минут неплохо двигался, делал подходы к чужой штрафной, но до по-настоящему серьезных угроз воротам Габулова дело не дошло.

Во-первых, хорош был «Арсенал», который в текущем сезоне вышел на новый уровень, стабилизировал игру, результативен и дома, и на выезде. Важную роль сыграло возвращение в строй Чаушича. Речь не только о победном голе, а о его связке с Бурчану в центре поля, которая является системообразующей, отвечает не только за разрушение, но и за созидание.

«Арсенал» регулярно включал прессинг, активно задействовал фланги, а во втором тайме смог оказывать серьeзное давление на соперника, перестроившись (на правый фланг вышел Хагуш, Кирилл Комбаров сместился в центр) и получив численного преимущество. Тульский клуб не является для фаворитов раздражителем, чем регулярно пользуется, так как в данный момент мало им уступает по качеству игры. По крайней мере, на своем поле.

Во-вторых, ЦСКА, держа в голове матч с «Базелем», провел ротацию состава. Виктор Гончаренко оставил на скамейке Витиньо и Марио Фернандеса, плюс к этому Понтус Вернблум пропускал встречу из-за перебора желтых карточек, а Дзагоев, хоть приехал в Тулу, очевидно, был не готов выйти на поле. Кадровый ресурс ЦСКА ограничен, а тут армейцы действовали разом без четверых ключевых игроков основного состава. Вдобавок проводили концовку встречи вдесятером.

Для ЦСКА наступили тяжелые времена. Не думаю, что, окажись на месте Гончаренко другой специалист, при нем команда заиграла бы лучше. Два гола в восьми матчах – ужасный показатель, красноречиво характеризующий проблемы армейцев с конструированием атак. Но некоторые игроки откровенно не тянут, другие – травмированы, третьи – юны и неопытны, им не хватает функционала. Сегодняшняя невзрачная картина – это не какой-то внезапный кризис, а, увы, объективная реальность.

Само собой, в Швейцарии ЦСКА будет трудно рассчитывать на очки. «Базель» постарается заранее решить все вопросы по выходу в плей-офф Лиги чемпионов, будет оказывать на гостей давление и, скорее всего, своего добьется. Впрочем, как в случае с «Зенитом», ЦСКА, думаю, соберет силы в кулак и постарается дать бой. Ничья в нынешней ситуации стала бы неплохим исходом для армейцев в контексте соперничества с «Бенфикой» за третье место в группе, дающее право на Лигу Европы», – сказал Бубнов.