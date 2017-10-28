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  • Бубнов: «Вряд ли ЦСКА сейчас заиграет лучше даже при другом тренере»

Бубнов: «Вряд ли ЦСКА сейчас заиграет лучше даже при другом тренере»

28 октября 2017, 14:14
13

Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал поражение ЦСКА от «Арсенала» (0:1) в матче 15-го тура РФПЛ, а также отметил, что армейцам в текущей ситуации и с нынешним составом не поможет даже смена тренера.

«По статусу «Арсенал» – не «Зенит», поэтому выйти на матч с ним с таким же эмоциональным зарядом, как на предыдущий с лидером, было очень сложно. При этом надо признать, что ЦСКА с первых минут неплохо двигался, делал подходы к чужой штрафной, но до по-настоящему серьезных угроз воротам Габулова дело не дошло.

Во-первых, хорош был «Арсенал», который в текущем сезоне вышел на новый уровень, стабилизировал игру, результативен и дома, и на выезде. Важную роль сыграло возвращение в строй Чаушича. Речь не только о победном голе, а о его связке с Бурчану в центре поля, которая является системообразующей, отвечает не только за разрушение, но и за созидание.

«Арсенал» регулярно включал прессинг, активно задействовал фланги, а во втором тайме смог оказывать серьeзное давление на соперника, перестроившись (на правый фланг вышел Хагуш, Кирилл Комбаров сместился в центр) и получив численного преимущество. Тульский клуб не является для фаворитов раздражителем, чем регулярно пользуется, так как в данный момент мало им уступает по качеству игры. По крайней мере, на своем поле.

Во-вторых, ЦСКА, держа в голове матч с «Базелем», провел ротацию состава. Виктор Гончаренко оставил на скамейке Витиньо и Марио Фернандеса, плюс к этому Понтус Вернблум пропускал встречу из-за перебора желтых карточек, а Дзагоев, хоть приехал в Тулу, очевидно, был не готов выйти на поле. Кадровый ресурс ЦСКА ограничен, а тут армейцы действовали разом без четверых ключевых игроков основного состава. Вдобавок проводили концовку встречи вдесятером.

Для ЦСКА наступили тяжелые времена. Не думаю, что, окажись на месте Гончаренко другой специалист, при нем команда заиграла бы лучше. Два гола в восьми матчах – ужасный показатель, красноречиво характеризующий проблемы армейцев с конструированием атак. Но некоторые игроки откровенно не тянут, другие – травмированы, третьи – юны и неопытны, им не хватает функционала. Сегодняшняя невзрачная картина – это не какой-то внезапный кризис, а, увы, объективная реальность.

Само собой, в Швейцарии ЦСКА будет трудно рассчитывать на очки. «Базель» постарается заранее решить все вопросы по выходу в плей-офф Лиги чемпионов, будет оказывать на гостей давление и, скорее всего, своего добьется. Впрочем, как в случае с «Зенитом», ЦСКА, думаю, соберет силы в кулак и постарается дать бой. Ничья в нынешней ситуации стала бы неплохим исходом для армейцев в контексте соперничества с «Бенфикой» за третье место в группе, дающее право на Лигу Европы», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор Бубнов Александр
Комментарии (13)
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пряник929
1509190003
Бубнов прав.....
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за ЦСКА с 1980г
1509190119
Увы и ах! Снимаю шляпу..
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СашкаГуров
1509190804
впервые по делу бубен написал
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pegas1276
1509191778
чем черт не шутит, игра покажет, возьмем очки или нет ...
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Dominator777
1509193337
Объективный и грамотный комментарий. Ну, что тут еще скажешь?!
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paracetamol
1509194771
Спеклись кони. Надо было раньше омолаживать или легов приглашать.
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Boniel+
1509199808
Пока ЦСКА не выгонит 90%игроков нынешнего состава толку не будет.Сегодня там собрались люди,которые не умеют и не хотят играть в футбол.Их хватает на 15-20 минут первого тайма.Это что футболисты???Хвалённый Головин.Уровень второй лиги,не выше.Чалов вообще без понятия зачем выходит на поле.Ни принять мяч,ни обвести,ни пробить,ни отдать точный пас.И Гончаренко этого неуча ставит в основу.К тренеру тоже масса вопросов.Ну научи игроков открываться на пас.Они же прилипают к защитнику,что не оторвешь.Пасов на свободное место просто нет,в основном в борьбу.Мало того,что нет исполнителей достойных еще и тактически все безнадежно.Беда,да и только!
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real1806
1509201648
Коням нужны перемены!с таким составом ни один тренер ничего не сделает.
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bset
1509206657
Ганчаренко остается только пожелать удачи и сил. Зато какой будет опыт, если все-таки получится обновить состав и при этом играть в Европе. Конечно, обновление уже нужно. Есть приличное количество футболистов, которых тяжело мотивировать - они уже все доказали и собираются заканчивать. Нужна свежая кровь.
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babenko1977
1509209143
полностью согласен
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