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Бенитес: «С приходом китайских инвесторов «Интер» готов бороться с «Ювентусом» и «Наполи» за чемпионство»

28 октября 2017, 13:51

Бывший главный тренер «Интера» Рафаэль Бенитес, возглавляющий ныне «Ньюкасл», заявил, что оказался прав, критикуя руководство «нерадзурри» после того, как предыдущий наставник Жозе Моуринью оформил с командой «требл», победив в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов.

Испанский специалист сменил португальца в июне 2010 года, однако продержался на своем посту всего шесть месяцев, успев выиграть при этом Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира.

«Я выиграл два трофея всего за полгода в «Интере», а затем столько же с «Наполи». Я не сожалею о тех временах.

Справедливости ради стоит отметить, что мне не нравился «Интер» так же, как и «Наполи». У меня почти никогда не было возможности посмотреть Милан. Я жил за пределами города, а команда не очень хорошо шла в Серии А.

На тот момент в «Интере» было 12 игроков в возрасте старше 30 лет и нужно было что-то менять, но Массимо Моратти не слушал меня.

В итоге клуб все же произвел эту революцию, но уже только после того, как я ушел. Теперь, имея китайских инвесторов, «Интер» может бороться с «Ювентусом» и «Наполи» за чемпионство.

Я не уверен, что уровень Серии А сейчас вырос, но, безусловно, есть три или четыре команды, которые намного сильнее остальных, отчасти из-за притока денег из-за границы. Финансы имеют значение как для приобретения хороших игроков, так и для предотвращения их ухода», – сказал Бенитес.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Интер Наполи Ювентус Бенитес Рафаэль
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