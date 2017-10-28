Иммобиле и его агент посмеялись над слухами о предложении из Китая и интересе «Челси»

Агент Марко Соммелла, представляющий интересы нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле, заявил, что он и его клиент посмеялись над появившейся на днях информацией об интересе к 27-летнему футболисту из Китая и АПЛ.

Ранее СМИ сообщили, что «Шанхай СИПГ» предложил за итальянца 70 миллионов евро. Кроме того, по информации источников, форварда в «Челси» хочет видеть главный тренер синих Антонио Конте.

Напомним, недавно Иммобиле продлил контракт с римлянами до лета 2022 года.

«Мы здорово посмеялись над этим, в том числе и об интересе «Челси».

Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы публично поблагодарить клуб за продление контракта. Президент и спортивный директор Игли Таре вознаградили Чиро, который стал самым высокооплачиваемым игроком за время правления клубом Клаудио Лотито», – сказал Соммелла.

В нынешнем сезоне Иммобиле провел 14 матчей, забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи.