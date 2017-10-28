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  • Ловчев: «Кокорин выглядит не лучшим образом. Думаю, Манчини его встряхнет перед матчем с «Локомотивом»

Ловчев: «Кокорин выглядит не лучшим образом. Думаю, Манчини его встряхнет перед матчем с «Локомотивом»

28 октября 2017, 10:15
5

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

Встреча пройдет завтра в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Зенит» играет на своем поле, думаю, зрителей будет много. Тем более, мотивация выше некуда – принимают главного конкурента, да еще который их обошел в прошлом туре.

У семинского «Локомотива» боевой характер, но у команды проблемы с нападением. Забивают в основном со стандартов, либо Фернандеш хорошо штрафной исполнит. Скажу так, «Локо» не хватает стабильности в атаке. Да, неплохо смотрятся в середине поля Алексей Миранчук или Фернандеш, но у «Зенита» большой выбор качественных игроков в полузащите, они могут нейтрализовать лидеров «Локомотива».

Последние игры в чемпионате «Зенит» провел неважно, Кокорин тоже выглядел не лучшим образом. Думаю, Манчини его встряхнет перед таким матчем», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Ловчев Евгений
Комментарии (5)
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subbotaspartak
1509175613
Встряхнёт... Тут все буквы правильно?
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paracetamol
1509177631
Кокорина наши команды просчитали и вычислили. Надо ему тактику менять. А самоотдачи у него хватает.
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insider_retro
1509178442
Манчини не плохо бы вместе с Кокориным ещё полкоманды встряхнуть!...
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Garrincha58
1509181441
Кокорин пришел в свое обычное состояние и в том и останется
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Полная Канистра
1509184150
большой выбор качественных игроков у зенита тут есть сомнения не все качественные однако
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