Ловчев: «Кокорин выглядит не лучшим образом. Думаю, Манчини его встряхнет перед матчем с «Локомотивом»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

Встреча пройдет завтра в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Зенит» играет на своем поле, думаю, зрителей будет много. Тем более, мотивация выше некуда – принимают главного конкурента, да еще который их обошел в прошлом туре.

У семинского «Локомотива» боевой характер, но у команды проблемы с нападением. Забивают в основном со стандартов, либо Фернандеш хорошо штрафной исполнит. Скажу так, «Локо» не хватает стабильности в атаке. Да, неплохо смотрятся в середине поля Алексей Миранчук или Фернандеш, но у «Зенита» большой выбор качественных игроков в полузащите, они могут нейтрализовать лидеров «Локомотива».

Последние игры в чемпионате «Зенит» провел неважно, Кокорин тоже выглядел не лучшим образом. Думаю, Манчини его встряхнет перед таким матчем», – сказал Ловчев.