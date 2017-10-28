Червиченко: «Спартак» выиграет Кубок России»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что Кубок России в этом сезоне возьмут красно-белые.

Напомним, что в четвертьфинале турнира московская команда сыграет с «Крыльями Советов».

«Можно уже сейчас говорить о том, что «Спартак» выиграет Кубок России. Их состав и, в частности, набор футболистов в атакующей линии гораздо сильнее, чем составы соперников.

Если подопечные Массимо Карреры каким-то образом умудрятся упустить этот трофей, то только из-за своих ошибок», – сказал Червиченко.