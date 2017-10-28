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Червиченко: «Спартак» выиграет Кубок России»

28 октября 2017, 06:06
14

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что Кубок России в этом сезоне возьмут красно-белые.

Напомним, что в четвертьфинале турнира московская команда сыграет с «Крыльями Советов».

«Можно уже сейчас говорить о том, что «Спартак» выиграет Кубок России. Их состав и, в частности, набор футболистов в атакующей линии гораздо сильнее, чем составы соперников.

Если подопечные Массимо Карреры каким-то образом умудрятся упустить этот трофей, то только из-за своих ошибок», – сказал Червиченко.

Источник: Известия
Россия. Кубок Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (14)
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mialkov
1509162040
Накаркать беду хочешь, червь?
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a-rakhmatov
1509162460
Не говори гоп.....!!!!
Ответить
ДАША Д
1509162830
Такой шанс упускать нельзя.
Ответить
Диктор
1509164487
НЕ завидуй червяк.
Ответить
Евгений П
1509165142
Да пусть берут кубок,лишь бы чемпионат опять случайно не выиграли
Ответить
Фан666
1509166504
Шинник не отдаст Кубок Спартаку! Все болеем за Шину!
Ответить
Опорник84
1509170100
Не сглазь поганец!
Ответить
vek410
1509183778
У Крыльев самый тяжелый путь, и Спартак не сильнее тех, кого уже прошли. Так что с такими заявлениями не торопитесь.
Ответить
almanev
1509727162
Сглазить пытается ****...
Ответить
Сибирь за Спартак
1513245532
Червь занялся самокритикой.
Ответить
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