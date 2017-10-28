Божович – о победе над ЦСКА: «То, что выигрываем у больших команд, нравится народу»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ, в котором «канониры» обыграли ЦСКА (1:0).

После данной победы «Арсенал» расположился на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

– Для вас эта победа – это случайность?

– Раньше «Арсенал» был домашней командой. Теперь все по-другому. Не хочу сказать, что мы выиграли случайно, так не бывает. То, что побеждаем у больших команд, нравится народу. Надеюсь, это придает нам уверенности. Самое сильное у нас сейчас – командная игра. Мы стали выступать лучше.