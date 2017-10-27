Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гончаренко покинул интервью после матча с «Арсеналом», возмутившись вопросами

Гончаренко покинул интервью после матча с «Арсеналом», возмутившись вопросами

27 октября 2017, 21:59
42

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 15 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:1) не стал дожидаться окончания флеш-интервью, а ушел в момент, когда у журналиста телеканала «Наш футбол» оставались вопросы.

– Можно ли сказать, что удаление поменяло ход встречи?

– Удаления всегда меняют ход встречи. Не думаю, что мы заслужили сегодня победу, но и поражения не заслужили.

– Фол Кучаева действительно заслуживал второй желтой карточки?

– Нет, конечно.

– Если бы не это удаление, ЦСКА...

– Мы крутимся вокруг удаления. Кроме удаления были и другие эпизоды! Мы сейчас говорим только об удалениях. Три вопроса – все об удалении! (уходит – прим. «Бомбардир»)

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (42)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
4agaaa
1509130871
Мальчик распсиховался! Научись проигрывать!
Ответить
aurora5858
1509131215
Ушел к психологу?
Ответить
oyabun
1509131541
Корректные и правильные вопросы. Тренер, это не только руководитель команды, но и её лицо, и не дело так психовать перед прессой.
Ответить
Eddyson
1509131708
Не держит удар Виктор.
Ответить
insider_retro
1509131933
Интервью украшают не только ответы, но и вопросы!!..))
Ответить
Антибиотик
1509132672
Нервы, а вообще прав, журналист уровня городской канализации.
Ответить
Taps
1509133181
Просрал матч - отвечай.
Ответить
Полная Канистра
1509133897
вообще в таких случаях когда команда проиграла матч лучше не задавать глупые вопросы так как тренеры итак на пределе нервов тем более который матч уже не выигран и наступила как говорят чёрная полоса
Ответить
alexfilatov
1509137944
и правильно сделал, журналист дотошный...
Ответить
пряник929
1509138928
Аленичев отомщен, Арсенал сделал алаверды за подлянку ЦСКА с переносом игры из Тулы в Москву пару лет назад
Ответить
Главные новости
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
1
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
3
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
13
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
14
Все новости
Все новости
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
13
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
14
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
2
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
11
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
6
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
1
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
4
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
9
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
12
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
3
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
8
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+