Гончаренко покинул интервью после матча с «Арсеналом», возмутившись вопросами

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 15 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:1) не стал дожидаться окончания флеш-интервью, а ушел в момент, когда у журналиста телеканала «Наш футбол» оставались вопросы.

– Можно ли сказать, что удаление поменяло ход встречи?

– Удаления всегда меняют ход встречи. Не думаю, что мы заслужили сегодня победу, но и поражения не заслужили.

– Фол Кучаева действительно заслуживал второй желтой карточки?

– Нет, конечно.

– Если бы не это удаление, ЦСКА...

– Мы крутимся вокруг удаления. Кроме удаления были и другие эпизоды! Мы сейчас говорим только об удалениях. Три вопроса – все об удалении! (уходит – прим. «Бомбардир»)