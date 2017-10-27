Червиченко: «Хочется, чтобы нефартовая полоса «Ростова» прервалась в игре со «Спартаком»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящей встречи 15-го тура РФПЛ, в которой действующие чемпионы страны сыграют на выезде с «Ростовом».

– «Ростову» не везет в последнее время, команда точно могла бы дойти до финала Кубка России, если б Гацкан просто попал в рамку. У «Амкара» за матч был один удар в створ, у «Ростова» – семь. А дело дошло до пенальти. До этого был матч с «Рубином», когда «Ростов» доминировал, но проиграл. Хочется, чтобы нефартовая полоса команды прервалась.

– Это поражение не надломит психологически ростовчан?

– Здесь может быть разный эффект – либо надломит, либо наоборот – добавит злости. У «Ростова» нет хорошей атаки, у «Спартака» лучшая атака в России, за счет чего спартаковцы разгружают оборону. Но с другой стороны, защита у красно-белых не самая надежная, если хозяева найдут лазейки, то матч может сложиться в пользу «Ростова».

– Ваш прогноз.

– Думаю, будет жесткая борьба, много голов ожидать не приходится. Будет ничья, либо какая-то из команд победит с минимальным счетом.

Напомним, матч «Ростов» – «Спартак» пройдет в субботу, 28 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.