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  • Червиченко: «Хочется, чтобы нефартовая полоса «Ростова» прервалась в игре со «Спартаком»

Червиченко: «Хочется, чтобы нефартовая полоса «Ростова» прервалась в игре со «Спартаком»

27 октября 2017, 17:40
23

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящей встречи 15-го тура РФПЛ, в которой действующие чемпионы страны сыграют на выезде с «Ростовом».

– «Ростову» не везет в последнее время, команда точно могла бы дойти до финала Кубка России, если б Гацкан просто попал в рамку. У «Амкара» за матч был один удар в створ, у «Ростова» – семь. А дело дошло до пенальти. До этого был матч с «Рубином», когда «Ростов» доминировал, но проиграл. Хочется, чтобы нефартовая полоса команды прервалась.

– Это поражение не надломит психологически ростовчан?

– Здесь может быть разный эффект – либо надломит, либо наоборот – добавит злости. У «Ростова» нет хорошей атаки, у «Спартака» лучшая атака в России, за счет чего спартаковцы разгружают оборону. Но с другой стороны, защита у красно-белых не самая надежная, если хозяева найдут лазейки, то матч может сложиться в пользу «Ростова».

– Ваш прогноз.

– Думаю, будет жесткая борьба, много голов ожидать не приходится. Будет ничья, либо какая-то из команд победит с минимальным счетом.

Напомним, матч «Ростов» – «Спартак» пройдет в субботу, 28 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Червиченко Андрей
Комментарии (23)
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pato08
1509115414
______ А п\/\зд% тебе не хочется??? _____
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RotBerg
1509115612
Согласен с главным болельщиком пищевика
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SPACE TRUCKIN
1509117105
и этот человек был президентом Спартака?!ну нельзя так переобуваться! был натуралом - бах!! и стал....ну вот этим...типа экспертом...(
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OfaZavr
1509118392
опять желчью пузырь исходит))
Ответить
paracetamol
1509120852
Лучшая атака в России у Зенита, толстопуз!
Ответить
Евгений Агеев
1509121138
Срочно вызывайте скорую! Сам он в дурку точно не поедет!
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GermanVo
1509123459
Жирный ублюдок всё не успокоится
Ответить
Par Mezan
1509123490
Удачи, Ростсельмаш!!! Долгожданной победы!..
Ответить
R-W_warrior
1509125806
Пасть закрой,собака лесная
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MDAR
1509126113
Он что купил своего журналиста? От куда беруться эти безумные высказывания??? Заткните уже этот поганный рот, который несет только негатив.
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