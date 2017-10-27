Бубнов: «Локомотив» сыграннее и опытнее «Зенита». Петербуржцам будет нелегко»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от центрального матча 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Напомним, встреча между командами состоится 29 октября на стадионе «Санкт-Петербург».

«У «Локомотива» будет проблема, поскольку Тарасов получил четвертую желтую карточку. Рушится пара опорников, которая цементирует оборону и дирижирует атаками. Будет интересно посмотреть, как команда перестроится. «Локомотив» постарается надежно сыграть в обороне, но интересно посмотреть, отдаст ли он инициативу. Вполне возможно, что железнодорожники постараются навязать вязкую игру «Зениту» и забить. Если «Локомотив» отберет очки у конкурента на выезде, это будет серьезная заявка на борьбу за чемпионство.

«Локомотиву» приносит успехи сплав молодости и опыта. Думаю, команда будет выглядеть еще мощнее в атаке, когда вернется в строй Ари. Если брать сыгранность и опыт, то «Локомотив» и более сыгранная, и более опытная команда по сравнению с «Зенитом». Поэтому петербуржцам будет нелегко справиться с «Локомотивом». Более того, команда Семина уже обыгрывала и ЦСКА, и «Спартак» на выезде. В какой-то степени железнодорожникам даже легче играть в гостях, поскольку дома соперник больше атакует», — сказал Бубнов на своем официальном канале в YouTube.