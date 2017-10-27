Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов: «Локомотив» сыграннее и опытнее «Зенита». Петербуржцам будет нелегко»

Бубнов: «Локомотив» сыграннее и опытнее «Зенита». Петербуржцам будет нелегко»

27 октября 2017, 01:20
18

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от центрального матча 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Напомним, встреча между командами состоится 29 октября на стадионе «Санкт-Петербург».

«У «Локомотива» будет проблема, поскольку Тарасов получил четвертую желтую карточку. Рушится пара опорников, которая цементирует оборону и дирижирует атаками. Будет интересно посмотреть, как команда перестроится. «Локомотив» постарается надежно сыграть в обороне, но интересно посмотреть, отдаст ли он инициативу. Вполне возможно, что железнодорожники постараются навязать вязкую игру «Зениту» и забить. Если «Локомотив» отберет очки у конкурента на выезде, это будет серьезная заявка на борьбу за чемпионство.

«Локомотиву» приносит успехи сплав молодости и опыта. Думаю, команда будет выглядеть еще мощнее в атаке, когда вернется в строй Ари. Если брать сыгранность и опыт, то «Локомотив» и более сыгранная, и более опытная команда по сравнению с «Зенитом». Поэтому петербуржцам будет нелегко справиться с «Локомотивом». Более того, команда Семина уже обыгрывала и ЦСКА, и «Спартак» на выезде. В какой-то степени железнодорожникам даже легче играть в гостях, поскольку дома соперник больше атакует», — сказал Бубнов на своем официальном канале в YouTube.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Бубнов Александр
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Павел Амурский
1509057754
Оченть почетно выиграить на выезде в одном городе.
Ответить
alex kidn
1509059205
Только Локо только победа
Ответить
3a zenit
1509073717
Локомотив проиграет.
Ответить
Nesterenko
1509075081
Не захватите Локо, уже 3 поражения есть. Вообще уже 13 лет железнодорожники не могут обыграть Зенит в Питере. Верим конечно в хороший результат, но победа Локо ничего глобального в чемпионате не решит, только подведёт итоги первого круга. А так ещё вся борьба впереди.
Ответить
Lev Aleks
1509082943
Надеемся на победу Локо, но думаю будет ничья 1-1)
Ответить
Garrincha58
1509084789
Локо точно не проиграет,а Зенит точно не забьет просто некому у них нет таких игроков как братья Миранчуки и Фернандеш эти точно свой шанс используют потому что Зенит всегда за матч два три раза проваливается в обороне да и тренер Семин опытнее и гибче переоцененного Манчини и еще москвичи выйдут расслабленными в принципе им терять нечего на них никто не ставил,а Зенит уже примерил на себя золотые медали но у них отняли игрушку как у малого ребенка и он в растерянности не зная что делать и как с этим бороться
Ответить
paracetamol
1509086128
Брось Буба бубукать. Зенит вынесет Локо в одни ворота.
Ответить
RotBerg
1509089019
Локо всегда в Питере автобус ставит. Пусть победит сильнейший!
Ответить
VVM1964
1509092444
Я ЗА БОЕВУЮ НИЧЬЮ .
Ответить
woyser
1509101274
Надоел этот брехалка. В прошлом году сначала Спартак троллил, затем за него топил. Вертушка он туалетная. Да, Зенит повел две последних игры в чемпионате не очень удачно, но это абсолютно ничего не значит. Думаю дома будет 2-1 в пользу Зенита!
Ответить
Главные новости
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
3
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
13
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
14
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
2
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Все новости
Все новости
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
14
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
2
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
11
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
6
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
7
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
12
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
3
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
8
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+