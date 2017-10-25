Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юран сравнил «Спартак» и «Спартак-Нальчик» с «Мерседесом» и «Жигули»

Юран сравнил «Спартак» и «Спартак-Нальчик» с «Мерседесом» и «Жигули»

25 октября 2017, 17:53
2

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран не ожидает особой интриги в предстоящем матче команды со «Спартаком-Нальчик» в рамках 1/8 финала Кубка России. По мнению ветерана, московский клуб попытается еще на старте игры снять все вопросы о победителе.

«Здесь не надо ничего комментировать: если не обыгрывать «Спартак-Нальчик», то о чем мы можем говорить? При всем уважении к Нальчику, сложно прыгнуть выше головы. Москвичи в этой встрече – несомненный фаворит. Если, конечно, не будут играть дублирующим составом. Это Кубок России, поэтому, думаю, «Спартак» (Москва) более ответственно отнесется к нему. Многие команды уже вылетали, играя смешанным составом. Не думаю, что московский «Спартак» будет отбиваться — с нальчанами-то. Конечно, он будет атаковать, навязывать игру первым номером, чтобы как можно быстрее забить гол: один, второй. И потом уже спокойно доигрывать игру.

Сюрпризов от нальчикского «Спартака» ждать сложно: уровень футболистов не тот. При всем уважении, это все-таки вторая лига. Поэтому Нальчику будет сложно что-то противопоставить или навязать свою игру, играть в атаку. Скорее всего, следует ждать от них оборонительного футбола. Ну и еще, нальчане будут ждать свой момент: угловой какой-нибудь, стандарт.

«Жигули» и «Мерседес» — какое тут преимущество?» – заявил Юран.

Матч «Спартак» – «Спартак-Нальчик» пройдет сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Спартак Спартак-Нальчик Юран Сергей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Decorhome
1508948524
Жигуль пока дерет мерс)
Ответить
DOCTOR PENALTY
1508960176
* Нальчик произвёл хорошее впечатление настроем. Вышли совершить подвиг.
Ответить
Главные новости
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
3
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
12
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
13
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Все новости
Все новости
Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России
14:50
3
Где смотреть матч «Ахмат» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
10:15
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
10:13
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
10:11
Где смотреть матч «Родина» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
10:09
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
11 августа
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
5
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
4
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
8
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+