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    Юран сравнил «Спартак» и «Спартак-Нальчик» с «Мерседесом» и «Жигули»

    Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран не ожидает особой интриги в предстоящем матче команды со «Спартаком-Нальчик» в рамках 1/8 финала Кубка России. По мнению ветерана, московский клуб попытается еще на старте игры снять все вопросы о победителе.

    «Здесь не надо ничего комментировать: если не обыгрывать «Спартак-Нальчик», то о чем мы можем говорить? При всем уважении к Нальчику, сложно прыгнуть выше головы. Москвичи в этой встрече – несомненный фаворит. Если, конечно, не будут играть дублирующим составом. Это Кубок России, поэтому, думаю, «Спартак» (Москва) более ответственно отнесется к нему. Многие команды уже вылетали, играя смешанным составом. Не думаю, что московский «Спартак» будет отбиваться — с нальчанами-то. Конечно, он будет атаковать, навязывать игру первым номером, чтобы как можно быстрее забить гол: один, второй. И потом уже спокойно доигрывать игру.

    Сюрпризов от нальчикского «Спартака» ждать сложно: уровень футболистов не тот. При всем уважении, это все-таки вторая лига. Поэтому Нальчику будет сложно что-то противопоставить или навязать свою игру, играть в атаку. Скорее всего, следует ждать от них оборонительного футбола. Ну и еще, нальчане будут ждать свой момент: угловой какой-нибудь, стандарт.

    «Жигули» и «Мерседес» — какое тут преимущество?» – заявил Юран.

    Матч «Спартак» – «Спартак-Нальчик» пройдет сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2017 17:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 25 октября 2017, 22:36

      * Нальчик произвёл хорошее впечатление настроем. Вышли совершить подвиг.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 25 октября 2017, 19:22

      Жигуль пока дерет мерс)

      -1
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