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    Ловчев пообещал всегда заступаться за Семина

    Известный российский специалист Евгений Ловчев признался, что всегда готов заступиться за главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. По его словам, этот тренер делает невероятные вещи в составе железнодорожников.

    «Всегда буду заступаться за Семина. «Локомотив» в последние годы ничего из себя не представлял, а если когда-то и был на ведущих ролях в России, то это было при Семине. И в те времена там работал прекрасный тандем: Юрий Семин – Валерий Филатов в качестве президента.

    Тандем распался, когда Семин ушел тренировать сборную. Палычу комфортно работать в «Локомотиве», он вернулся в родной дом. И болельщики не случайно вывешивают баннеры «Семин – наше все». Они всегда поддерживают тренера, а это очень важно.

    Ведь Семин очень хорошо отработал в «Мордовии». А где футбол, и где «Мордовия»? Но он с такой командой вошел в десятку.

    И когда доходят разговоры из клуба, что, мол, хотят уволить Семина, я могу ответить на это: уволить надо руководителя клуба, а не Семина! При таком составе он умудряется лидировать в чемпионате. Ну разве Эдер – укрепление? Но и из него Семин выжал все.

    Это беда нашего футбола, что многие руководители клубов совсем не разбираются в игре. Они не понимают, какой тренер хороший, а какой нет», – считает Ловчев.

    После 14-ти туров «Локомотив» делит первую строчку в турнирной таблице с «Зенитом» – у команд по 29 очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.10.2017 06:15
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 25 октября 2017, 10:08

      человек на своем месте и в своем доме

      3
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    • ...
      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 25 октября 2017, 08:37

      Палыч - это БРЕНД и в заступниках он вряд ли нуждается, в клубе должны понимать что творят. С болельщиками ему сейчас комфортно, это да, а в остальном судя по всем этим разговорам, совсем нет. Жаль, что мнения почти всегда котегоричные. Вот сейчас Шалимова начали жрать. Дать спокойно работать, помочь, с этим у нас туго.

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