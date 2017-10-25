Ловчев пообещал всегда заступаться за Семина

Известный российский специалист Евгений Ловчев признался, что всегда готов заступиться за главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. По его словам, этот тренер делает невероятные вещи в составе железнодорожников.

«Всегда буду заступаться за Семина. «Локомотив» в последние годы ничего из себя не представлял, а если когда-то и был на ведущих ролях в России, то это было при Семине. И в те времена там работал прекрасный тандем: Юрий Семин – Валерий Филатов в качестве президента.

Тандем распался, когда Семин ушел тренировать сборную. Палычу комфортно работать в «Локомотиве», он вернулся в родной дом. И болельщики не случайно вывешивают баннеры «Семин – наше все». Они всегда поддерживают тренера, а это очень важно.

Ведь Семин очень хорошо отработал в «Мордовии». А где футбол, и где «Мордовия»? Но он с такой командой вошел в десятку.

И когда доходят разговоры из клуба, что, мол, хотят уволить Семина, я могу ответить на это: уволить надо руководителя клуба, а не Семина! При таком составе он умудряется лидировать в чемпионате. Ну разве Эдер – укрепление? Но и из него Семин выжал все.

Это беда нашего футбола, что многие руководители клубов совсем не разбираются в игре. Они не понимают, какой тренер хороший, а какой нет», – считает Ловчев.

После 14-ти туров «Локомотив» делит первую строчку в турнирной таблице с «Зенитом» – у команд по 29 очков.