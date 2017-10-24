Орлов увидел руку Гончаренко в успехе ЦСКА

Известный футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов отметил работу Виктора Гончаренко в ЦСКА. По его словам, в матче против сине-бело-голубых было четко видно на сколько хорошо главный тренер армейцев изучил соперника, что и позволило команде взять очки против лидера турнира.

Напомним, что игра 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершилась со счетом 0:0. «Зенит» делит первое место в турнирной таблице с «Локомотивом», имея по 29 очков. ЦСКА идет третьим, отставая на четыре балла.

– Наверное, глазам своим не могли поверить, глядя на то, что происходило на поле в первые 20 минут?

– Я бы даже сказал – в первые 22 минуты. Полное превосходство ЦСКА по силовому давлению! Видна рука Гончаренко. Нужно отдать должное этому тренеру. Он еще раз показал, каким специалистом является. Настолько хорошо рулевой армейцев изучил «Зенит»! Ведь что делали армейцы?

– Что?

– Атаковали гостей в момент приема мяча. Зенитовцы оказались просто не готовы к такой настырности, такому нахрапу. Этот прессинг выровнял разницу в классе.

– А она была?

– Но за счет такой тактики нивелировалась! Если дать техничному Ригони время и пространство, он сразу заложит финт и убежит от опекуна. А если ты его прессингуешь в момент приема – совсем другое дело! И тогда вы с ним на равных.

– Но ведь весь матч не попрессингуешь...

– Согласен. К 40-й минуте армейцы начали выдыхаться. Это было видно. Невозможно в таком режиме играть все время. Но я еще раз хочу отдать должное их настрою и их тренеру. Гончаренко – молодец.

– Манчини после игры признался, что «Зенит» хотел перенести матч на понедельник, но ЦСКА навстречу не пошел. Из-за этого, по словам итальянца, его подопечным не хватило свежести в первом тайме. Отговорки?

– Почему отговорки? У нас же есть соответствующее положение. Команды, выступающие в еврокубках, имеют право переносить матчи в рамках тура. «Зенит» просто хотел воспользоваться этой опцией, но ЦСКА отказался. Видимо, в регламенте прописано, что перенос возможен по договоренности двух команд. В любом случае, с точки зрения стратегии ничья на выезде – нормальный результат для питерцев.

– А это закономерный результат?

– Да. И ничья, наверное, устроила обе команды. Тем более, что «Спартак» не выиграл у «Амкара».