Будогосский: «Вилков справился с матчем ЦСКА – «Зенит»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил судейство Михаила Вилкова в матче 14-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Зенит». По его словам, арбитр справился со своими обязанностями, не допустив критических ошибок.

Напомним, что игра 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершилась со счетом 0:0.

– Как оцените судейство Михаила Вилкова?

– Игра ожидалась трудной, именно такой она и получилась. Вилков с этим матчем справился.

– Критических ошибок он не допустил?

– Нет. Были неточности, но в такой встрече они ожидаемы. Говорить о том, что он допустил какие-то ключевые ошибки, не могу. Михаил достаточно надежен, работает в целом на хорошем уровне.

– Высокий уровень допуска при ведении единоборств, который задал рефери, оказался оправданным?

– Для меня важно, что Вилков в итоге удержал ситуацию в руках. А эмоции, которые перехлестывали через край, ожидаемы – матч получился напряженным и принципиальным. Михаил с игрой справился, не дал ей выйти из-под контроля.