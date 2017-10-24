Будогосский: «Вилков справился с матчем ЦСКА – «Зенит»

В принципе грубых ошибок не было , но явно видно , что у Вилкова до неприличия лишний вес , слишком он грузный !
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил судейство Михаила Вилкова в матче 14-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Зенит». По его словам, арбитр справился со своими обязанностями, не допустив критических ошибок.
Напомним, что игра 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершилась со счетом 0:0.
– Как оцените судейство Михаила Вилкова?
– Игра ожидалась трудной, именно такой она и получилась. Вилков с этим матчем справился.
– Критических ошибок он не допустил?
– Нет. Были неточности, но в такой встрече они ожидаемы. Говорить о том, что он допустил какие-то ключевые ошибки, не могу. Михаил достаточно надежен, работает в целом на хорошем уровне.
– Высокий уровень допуска при ведении единоборств, который задал рефери, оказался оправданным?
– Для меня важно, что Вилков в итоге удержал ситуацию в руках. А эмоции, которые перехлестывали через край, ожидаемы – матч получился напряженным и принципиальным. Михаил с игрой справился, не дал ей выйти из-под контроля.