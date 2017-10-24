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    Будогосский: «Вилков справился с матчем ЦСКА – «Зенит»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил судейство Михаила Вилкова в матче 14-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА«Зенит». По его словам, арбитр справился со своими обязанностями, не допустив критических ошибок.

    Напомним, что игра 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершилась со счетом 0:0.

    – Как оцените судейство Михаила Вилкова?

    – Игра ожидалась трудной, именно такой она и получилась. Вилков с этим матчем справился.

    – Критических ошибок он не допустил?

    – Нет. Были неточности, но в такой встрече они ожидаемы. Говорить о том, что он допустил какие-то ключевые ошибки, не могу. Михаил достаточно надежен, работает в целом на хорошем уровне.

    – Высокий уровень допуска при ведении единоборств, который задал рефери, оказался оправданным?

    – Для меня важно, что Вилков в итоге удержал ситуацию в руках. А эмоции, которые перехлестывали через край, ожидаемы – матч получился напряженным и принципиальным. Михаил с игрой справился, не дал ей выйти из-под контроля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2017 06:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 24 октября 2017, 07:57

      В принципе грубых ошибок не было , но явно видно , что у Вилкова до неприличия лишний вес , слишком он грузный !

      3
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 24 октября 2017, 07:52

      Самая ожидаемая новость. Ну что, убедились - в судействе все спокойно!

      3
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 24 октября 2017, 07:21

      Ошибался много, но в обе стороны.

      1
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 24 октября 2017, 07:12

      С учетом того, что были ошибки со стороны судей и в пользу Зени, и в пользу армейцев, то наверное справился.

      6
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 октября 2017, 07:09

      Нет слов... рука руку моет... своих не сдаем.... даешь прибыль в каждом матче до введения видеоповторов...

      1
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