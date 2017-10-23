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Лодыгин остался доволен своим возвращением на поле

23 октября 2017, 07:15

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин оценил свою игру в матче с ЦСКА, в котором он появился после 45 минут вместо травмированного Андрея Лунева. По словам вратаря, он остался доволен своим возвращением на поле.

Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.

— Юрий, тяжело было входить в такую непростую игру по ходу матча?

— Если и были какие-то сложности, то совсем небольшие. Мне представился шанс вновь занять место в воротах «Зенита», и я сыграл так, как сыграл.

— Можно ли сказать, что своим шансом вы сполна воспользовались?

— Лично я доволен собой. А за более подробной оценкой моей игры лучше обратиться к тренерам.

— Когда вы выходили на второй тайм вместо травмированного Андрея Лунева, кто вас поддерживал, напутствовал?

— Да все ребята. Это обычная процедура: перед выходом на поле все друг другу желают удачи, подбадривают.

— В концовке матча ЦСКА создал несколько острых моментов у ваших ворот. Какой из них отметили бы как самый опасный?

— Не сказал бы, что среди этих моментов был какой-то особенно опасный. Но, безусловно, было неприятно, когда соперник создавал давление на нашу оборону в конце матча. Однако я не мог бы представить себе этот матч по-другому. В паре моментов ЦСКА ошибся, и мы могли забить, но в целом, считаю, нулевая ничья закономерна.

— Несколько стычек и потасовок на поле — это тоже закономерно?

— При таком напряженном матче — да, может быть. Без этого не обойтись, когда обе команды хотят выиграть, и у всех нервы сдают. Но лично я туда не побежал, старался держать эмоции при себе.

— Почему не захотели участвовать в выяснении отношений?

— Там и без меня было много игроков (улыбается).

— В третьем матче кряду в чемпионате страны «Зенит» не может победить. Как думаете, почему?

— Наверное, потому что в чемпионате несколько иная игра, наши соперники действуют в более закрытой манере, чем в Европе. Многие команды делают явный акцент на оборону, поэтому «Зениту» сложно забить.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Лодыгин Юрий
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