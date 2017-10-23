Эштреков: «Не стоит пока говорить о кризисе у «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков рассказал о том, чем ему запомнился центральный матч 14-го тура РФПЛ, в котором встречались ЦСКА и «Зенита». Игра прошла в минувшие выходные в Москве и закончилась нулевой ничьей.

– Матч оправдал свой высокий статус. Хочу отметить, что первый тайм мне понравился больше, чем второй: до перерыва содержание игры, движение и борьба были лучше, чем после него.

– Почему «Зенит» в первой половине встречи порой долго не мог выйти со своей половины поля?

– Знаете, говорят, что команда играет так, как ей позволяет соперник. Так вот, в первом тайме ЦСКА предложил питерцам активный и агрессивный футбол.

Армейцы настойчиво прессинговали «сине-бело-голубых» и не давали им свободно держать мяч, делать то, что они обычно делают на поле. Думаю, такой рисунок игры – прежде всего заслуга ЦСКА, а не провал «Зенита».

– Стал ли атакующий порыв красно-синих неожиданным?

– Я бы так не сказал. Никто не знает, какой план конкретная команда выберет на конкретный матч. Значит, в этот раз тренерский штаб армейцев решил с самого начала завладеть инициативой и навязать сопернику свою игру. Во втором тайме более возрастная команда армейцев уже подустала, и игра пошла равная. Никто не хотел уступать – никто и не уступил.

– «Зенит» не побеждает в чемпионате России уже третий раз подряд, причем до ничьей с армейцами он споткнулся на «Анжи» и «Арсенале» – командах из нижней части таблицы. В Санкт-Петербург наведался кризис?

– Не стоит пока говорить, что у зенитовцев кризис или большой спад. Быстрые выводы далеко не всегда оказываются верными. Несколько туров назад все говорили, что «Зенит» уже почти чемпион, а оказалось, что все не так просто. Вся борьба еще впереди, и на данный момент явного фаворита в Премьер-лиге нет. Судя по всему, нас ждет невероятно интересная борьба за призовые места.

– Минувшим летом «сине-бело-голубые» накупили кучу добротных игроков, в связи с этим мы вправе ожидать от «Зенита» более основательной «турнирной походки»?

– Действительно, питерцы провели агрессивную трансферную кампанию, как выразился Сергей Фурсенко. В «Зенит» пришли весьма качественные футболисты с высоким потенциалом, однако чтобы объединить всех их в единое командное целое, сплотить вокруг общих целей и задач, требуется определенное время.

– Сколько времени? Долго ведь ждать в большом клубе, коим является «Зенит», вряд ли будут…

– Этого никто не знает: ни вы, ни я, ни кто-либо другой (улыбается). Понимаете, не бывает такого, чтобы сильно обновленная команда резко взяла и превратилась в отлаженный механизм. У «Зенита» нет волшебной палочки, не так быстро все это происходит. Ну и многое еще будет зависеть от того, что будут позволять «Зениту» другие команды. ЦСКА вот мало что питерцам позволил. Посмотрим, что сделает через неделю «Локомотив».