Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эштреков: «Не стоит пока говорить о кризисе у «Зенита»

23 октября 2017, 06:16

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков рассказал о том, чем ему запомнился центральный матч 14-го тура РФПЛ, в котором встречались ЦСКА и «Зенита». Игра прошла в минувшие выходные в Москве и закончилась нулевой ничьей.

– Матч оправдал свой высокий статус. Хочу отметить, что первый тайм мне понравился больше, чем второй: до перерыва содержание игры, движение и борьба были лучше, чем после него.

– Почему «Зенит» в первой половине встречи порой долго не мог выйти со своей половины поля?

– Знаете, говорят, что команда играет так, как ей позволяет соперник. Так вот, в первом тайме ЦСКА предложил питерцам активный и агрессивный футбол.

Армейцы настойчиво прессинговали «сине-бело-голубых» и не давали им свободно держать мяч, делать то, что они обычно делают на поле. Думаю, такой рисунок игры – прежде всего заслуга ЦСКА, а не провал «Зенита».

– Стал ли атакующий порыв красно-синих неожиданным?

– Я бы так не сказал. Никто не знает, какой план конкретная команда выберет на конкретный матч. Значит, в этот раз тренерский штаб армейцев решил с самого начала завладеть инициативой и навязать сопернику свою игру. Во втором тайме более возрастная команда армейцев уже подустала, и игра пошла равная. Никто не хотел уступать – никто и не уступил.

– «Зенит» не побеждает в чемпионате России уже третий раз подряд, причем до ничьей с армейцами он споткнулся на «Анжи» и «Арсенале» – командах из нижней части таблицы. В Санкт-Петербург наведался кризис?

– Не стоит пока говорить, что у зенитовцев кризис или большой спад. Быстрые выводы далеко не всегда оказываются верными. Несколько туров назад все говорили, что «Зенит» уже почти чемпион, а оказалось, что все не так просто. Вся борьба еще впереди, и на данный момент явного фаворита в Премьер-лиге нет. Судя по всему, нас ждет невероятно интересная борьба за призовые места.

– Минувшим летом «сине-бело-голубые» накупили кучу добротных игроков, в связи с этим мы вправе ожидать от «Зенита» более основательной «турнирной походки»?

– Действительно, питерцы провели агрессивную трансферную кампанию, как выразился Сергей Фурсенко. В «Зенит» пришли весьма качественные футболисты с высоким потенциалом, однако чтобы объединить всех их в единое командное целое, сплотить вокруг общих целей и задач, требуется определенное время.

– Сколько времени? Долго ведь ждать в большом клубе, коим является «Зенит», вряд ли будут…

– Этого никто не знает: ни вы, ни я, ни кто-либо другой (улыбается). Понимаете, не бывает такого, чтобы сильно обновленная команда резко взяла и превратилась в отлаженный механизм. У «Зенита» нет волшебной палочки, не так быстро все это происходит. Ну и многое еще будет зависеть от того, что будут позволять «Зениту» другие команды. ЦСКА вот мало что питерцам позволил. Посмотрим, что сделает через неделю «Локомотив».

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Эштреков Владимир
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
3
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
2
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
10
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
8
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
Все новости
Все новости
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
1
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
10
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
8
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
1
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
4
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
7
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
10
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
3
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
8
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
25
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+