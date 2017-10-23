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    Боярский: «Братьям Березуцким давно пора размахивать пенсионными удостоверениями»

    Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский после матча 14-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) оценил игру московского клуба в данной встрече.

    Ранее артист поделился впечатлениями от игры и заявил, что выкурил за матч пачку сигарет.

    – Кроме Акинфеева, кого еще у ЦСКА отметите?

    – Даже братья Березуцкие играли яростно, напористо, успевали регулярно подключаться к атаке, хотя им давно пора размахивать пенсионными удостоверениями. Как всегда, выделялся активностью Марио Фернандес. Настоящий энерджайзер. Можно только порадоваться, что такой футболист сыграет за сборную России на чемпионате мира.

    ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.10.2017 01:10
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +527

      трениришко 23 октября 2017, 10:26

      а Игнашевичу тогда что делать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 23 октября 2017, 09:39

      Да, в этом матче защитники-пенсионеры сыграли на уровне, Васин опять "начудил", но Игорь выручил. Марио ничем не удивил - как был, так и остается лучшим правым крайним. Игра была "валидольной" до последней секунды, но защита оказалась сильнее нападения. Счет - по игре.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Dominator777 23 октября 2017, 12:32

      да, Игорь конкретно спас и команду и лично Васина. Представляю, как бы его чмырили после игры, если б Кокорин забил.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1097

      Cubinec1989 23 октября 2017, 08:06

      Мне одному кажется, что корреспонденты бомбардиров разжигают ненависть болельщиков разных клубов, выставляя в заголовках фразы вырванные из контекста?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz > Cubinec1989 23 октября 2017, 09:55

      Полностью согласен, псы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1292

      каа 23 октября 2017, 07:43

      Тысяча чертей...И Актер и Болельщик с большой буквы.... Снимаем шляпу ...
      Автор. что заканчивал?!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 23 октября 2017, 07:18

      Все правильно сказал чёртов старик!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 23 октября 2017, 05:27

      Березуцкие старки и не кто не спорит с этим , но кого выпускать то???? Игрока сборной России Васина ? Он в 3 турах сколько голов себе привёз ? Нужны замены им но их нету

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 октября 2017, 05:22

      мушкетер сними шляпу свою перед теми кто бился как мушкетёр на поле

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 23 октября 2017, 04:09

      Осторожно,провакация...

      4
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 23 октября 2017, 03:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      на себя глянь, видимо уже зависть, сам то не можешь уже даже махать им

      -5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 октября 2017, 02:33

      Прочитав заголовок решила поспорить с Михал Сергеевичем, но открыв и прочитав, увидела совсем другой смысл реплики, ох уж эти корреспонденты...

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