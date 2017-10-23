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  • Боярский: «Братьям Березуцким давно пора размахивать пенсионными удостоверениями»

Боярский: «Братьям Березуцким давно пора размахивать пенсионными удостоверениями»

23 октября 2017, 01:10
14

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский после матча 14-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) оценил игру московского клуба в данной встрече.

Ранее артист поделился впечатлениями от игры и заявил, что выкурил за матч пачку сигарет.

– Кроме Акинфеева, кого еще у ЦСКА отметите?

– Даже братья Березуцкие играли яростно, напористо, успевали регулярно подключаться к атаке, хотя им давно пора размахивать пенсионными удостоверениями. Как всегда, выделялся активностью Марио Фернандес. Настоящий энерджайзер. Можно только порадоваться, что такой футболист сыграет за сборную России на чемпионате мира.

ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (14)
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арейская
1508715235
Прочитав заголовок решила поспорить с Михал Сергеевичем, но открыв и прочитав, увидела совсем другой смысл реплики, ох уж эти корреспонденты...
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ALEX ML
1508717923
на себя глянь, видимо уже зависть, сам то не можешь уже даже махать им
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DUMOH
1508720972
Осторожно,провакация...
Ответить
Полная Канистра
1508725337
мушкетер сними шляпу свою перед теми кто бился как мушкетёр на поле
Ответить
Derzkiy1
1508725670
Березуцкие старки и не кто не спорит с этим , но кого выпускать то???? Игрока сборной России Васина ? Он в 3 турах сколько голов себе привёз ? Нужны замены им но их нету
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Евгений П
1508732308
Все правильно сказал чёртов старик!
Ответить
каа
1508733788
Тысяча чертей...И Актер и Болельщик с большой буквы.... Снимаем шляпу ... Автор. что заканчивал?!
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Cubinec1989
1508735209
Мне одному кажется, что корреспонденты бомбардиров разжигают ненависть болельщиков разных клубов, выставляя в заголовках фразы вырванные из контекста?
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Dominator777
1508740780
Да, в этом матче защитники-пенсионеры сыграли на уровне, Васин опять "начудил", но Игорь выручил. Марио ничем не удивил - как был, так и остается лучшим правым крайним. Игра была "валидольной" до последней секунды, но защита оказалась сильнее нападения. Счет - по игре.
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трениришко
1508743571
а Игнашевичу тогда что делать?
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