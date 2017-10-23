Боярский: «Братьям Березуцким давно пора размахивать пенсионными удостоверениями»

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский после матча 14-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) оценил игру московского клуба в данной встрече.
Ранее артист поделился впечатлениями от игры и заявил, что выкурил за матч пачку сигарет.
– Кроме Акинфеева, кого еще у ЦСКА отметите?
– Даже братья Березуцкие играли яростно, напористо, успевали регулярно подключаться к атаке, хотя им давно пора размахивать пенсионными удостоверениями. Как всегда, выделялся активностью Марио Фернандес. Настоящий энерджайзер. Можно только порадоваться, что такой футболист сыграет за сборную России на чемпионате мира.
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Источник: «Спорт-Экспресс»