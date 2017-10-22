Бабаев: «Нам было стыдно за поражение от «Базеля»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил мнение, что на игре московского клуба в матче 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0) положительно отразилось поражение в игре 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2).

После данного результата армейцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

– Показалось, что армейцы вышли на матч по-хорошему злыми. Ребята сами на себя разозлились после не самой успешной игры с «Базелем»?

– Да, безусловно. Было очень неудобно перед болельщиками, которые решили нас поддержать поздним осенним вечером. А у нас не получалось ничего. Сложно сказать, почему так сложилось. Еще раз повторюсь, нам было стыдно. Ребята, понимая эту ситуацию, вышли агрессивно настроенными, боролись.

У меня лично сложилось ощущение, что «Зенит» оказался не готов к такому натиску с первых минут. Надеюсь, удалось порадовать фанатов если не результатом, то качеством игры. А наши болельщики снова были на высоте – заполнили стадион, ни на секунду не умолкали. От лица руководства и команды выражаю им благодарность.

ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?