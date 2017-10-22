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    Бабаев: «Нам было стыдно за поражение от «Базеля»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил мнение, что на игре московского клуба в матче 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0) положительно отразилось поражение в игре 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2).

    После данного результата армейцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

    – Показалось, что армейцы вышли на матч по-хорошему злыми. Ребята сами на себя разозлились после не самой успешной игры с «Базелем»?

    – Да, безусловно. Было очень неудобно перед болельщиками, которые решили нас поддержать поздним осенним вечером. А у нас не получалось ничего. Сложно сказать, почему так сложилось. Еще раз повторюсь, нам было стыдно. Ребята, понимая эту ситуацию, вышли агрессивно настроенными, боролись.

    У меня лично сложилось ощущение, что «Зенит» оказался не готов к такому натиску с первых минут. Надеюсь, удалось порадовать фанатов если не результатом, то качеством игры. А наши болельщики снова были на высоте – заполнили стадион, ни на секунду не умолкали. От лица руководства и команды выражаю им благодарность.

    ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2017 20:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 23 октября 2017, 06:26

      Стыдно им. Покраснели. Фигня.
      Я в жизни видел одного красного коня.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 23 октября 2017, 05:32

      Чего злиться то? Состава нет! Алан красава как всегда без игр где он нужен ...

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