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  • Мевля: «Тяжело, потому что российские команды плотно играют в защите»

Мевля: «Тяжело, потому что российские команды плотно играют в защите»

22 октября 2017, 19:31
6

Защитник «Зенита» Миха Мевля прокомментировал результат матча против ЦСКА (0:0). Этот матч стал третьим подряд в российской Премьер-лиге, в котором «Зенит» не может одержать победу.

«Очень напряженная игра. Мы ожидали чего-то такого. Не очень хорошо провели первый тайм, но во втором смогли изменить ситуацию.

Надежнее с Луневым или с Лодыгиным? Не хочу отвечать на такой вопрос. Мы все профессионалы, выходим на поле и просто делаем свою работу.

«Зенит» всегда хочет взять три очка. Но в российском чемпионате команды плотно играют в защите. Поэтому тяжело», – сказал Мевля.

«Зенит» занимает первую строчку в таблице РФПЛ, имея в активе 29 набранных очков.

ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Мевля Миха
Комментарии (6)
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insider_retro
1508690540
Потому что, плотно играть в защите проще и надёжнее!.. Не столь затратно... В атаку играть всё таки авнтюрно, нет креативных забивных форвардов, способных создать и решить эпизод, недостаточная индивидуальная подготовка игроков со слабым набором ТТД... Напов толковых мало, в обводку никто не идёт, гонять весь матч всем лениво, а на выходе тупая перепасовка с надеждой на чудо... И так играет большинство... Потому в Еуропе с серьезными командами у наших просто нет аргументов!!!!!!
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DOCTOR PENALTY
1508690983
В каком чемпионате в защите играют рыхло?
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Zenmaster
1508691452
Унылое зрелище - сегодня было !!!
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polt
1508692758
Кокорин начал теряться, и не свезло в двух моментах. А еще 6 туров до перерыва и ЛЕ.
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Полная Канистра
1508693627
а ты че хотел чтобы вам все команды тропинки к воротам открыли
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OfaZavr
1508742292
вот от вас и зависит сможете вскрыть или нет, а соперник играет как ему удобнее и исходя из возможностей.
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