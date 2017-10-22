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    Мевля: «Тяжело, потому что российские команды плотно играют в защите»

    Защитник «Зенита» Миха Мевля прокомментировал результат матча против ЦСКА (0:0). Этот матч стал третьим подряд в российской Премьер-лиге, в котором «Зенит» не может одержать победу.

    «Очень напряженная игра. Мы ожидали чего-то такого. Не очень хорошо провели первый тайм, но во втором смогли изменить ситуацию.

    Надежнее с Луневым или с Лодыгиным? Не хочу отвечать на такой вопрос. Мы все профессионалы, выходим на поле и просто делаем свою работу.

    «Зенит» всегда хочет взять три очка. Но в российском чемпионате команды плотно играют в защите. Поэтому тяжело», – сказал Мевля.

    «Зенит» занимает первую строчку в таблице РФПЛ, имея в активе 29 набранных очков.

    ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2017 19:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 октября 2017, 10:04

      вот от вас и зависит сможете вскрыть или нет, а соперник играет как ему удобнее и исходя из возможностей.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 октября 2017, 20:33

      а ты че хотел чтобы вам все команды тропинки к воротам открыли

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 22 октября 2017, 20:19

      Кокорин начал теряться, и не свезло в двух моментах. А еще 6 туров до перерыва и ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 октября 2017, 19:57

      Унылое зрелище - сегодня было !!!

      0
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 22 октября 2017, 19:49

      В каком чемпионате в защите играют рыхло?

      1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 22 октября 2017, 19:42

      Потому что, плотно играть в защите проще и надёжнее!.. Не столь затратно...
      В атаку играть всё таки авнтюрно, нет креативных забивных форвардов, способных создать и решить эпизод, недостаточная индивидуальная подготовка игроков со слабым набором ТТД...
      Напов толковых мало, в обводку никто не идёт, гонять весь матч всем лениво, а на выходе тупая перепасовка с надеждой на чудо... И так играет большинство... Потому в Еуропе с серьезными командами у наших просто нет аргументов!!!!!!

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