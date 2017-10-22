Мевля: «Тяжело, потому что российские команды плотно играют в защите»

Защитник «Зенита» Миха Мевля прокомментировал результат матча против ЦСКА (0:0). Этот матч стал третьим подряд в российской Премьер-лиге, в котором «Зенит» не может одержать победу.

«Очень напряженная игра. Мы ожидали чего-то такого. Не очень хорошо провели первый тайм, но во втором смогли изменить ситуацию.

Надежнее с Луневым или с Лодыгиным? Не хочу отвечать на такой вопрос. Мы все профессионалы, выходим на поле и просто делаем свою работу.

«Зенит» всегда хочет взять три очка. Но в российском чемпионате команды плотно играют в защите. Поэтому тяжело», – сказал Мевля.

«Зенит» занимает первую строчку в таблице РФПЛ, имея в активе 29 набранных очков.

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