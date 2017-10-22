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    Гончаренко: «Почему в заявке ЦСКА нет Оланаре? Ну, нет его в протоколе. Другие ребята выходят»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0) объяснил отсутствие в заявке московского клуба нападающего Аарона Оланаре.

    В нынешнем сезоне нигериец провел за армейцев в чемпионате России шесть матчей, в которых забил один гол.

    – Почему не было в заявке Оланаре?

    – Ну, нет его в протоколе. Другие ребята выходят, – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2017 19:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 23 октября 2017, 07:08

      Ну и зря...каким бы не был Оланаре, лучше все равно пока нет...да и потом, антропометрия неплохая, в борьбу вступать может, для решения отдельных тактических задач вполне пригоден...да и потом в первый свой приезд в ЦСКА Оланаре не выглядел так уж плохо и голы забивал...значит, проблемы скрываются либо в нынешней манере игры ЦСКА, либо в психологии самого игрока, либо в его нынешней физической форме...и если раньше ЦСКА просто нашёл бы нового форварда, то сейчас до зимы (а возможно и до лета) Оланаре в обойме, и при такой короткой скамейке, придется с Аароном работать

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 22 октября 2017, 19:24

      жаль Оланаре

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      Рейтинг: +18231

      ilichkadr 22 октября 2017, 19:05

      Оланаре похоже ошибка Слуцкого. Не футболист однозначно................

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > ilichkadr 22 октября 2017, 19:34

      это 2й траоре

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 22 октября 2017, 19:02

      Видимо доконал он Гончаренко)))

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