Гончаренко: «Почему в заявке ЦСКА нет Оланаре? Ну, нет его в протоколе. Другие ребята выходят»

Ну и зря...каким бы не был Оланаре, лучше все равно пока нет...да и потом, антропометрия неплохая, в борьбу вступать может, для решения отдельных тактических задач вполне пригоден...да и потом в первый свой приезд в ЦСКА Оланаре не выглядел так уж плохо и голы забивал...значит, проблемы скрываются либо в нынешней манере игры ЦСКА, либо в психологии самого игрока, либо в его нынешней физической форме...и если раньше ЦСКА просто нашёл бы нового форварда, то сейчас до зимы (а возможно и до лета) Оланаре в обойме, и при такой короткой скамейке, придется с Аароном работать
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0) объяснил отсутствие в заявке московского клуба нападающего Аарона Оланаре.
В нынешнем сезоне нигериец провел за армейцев в чемпионате России шесть матчей, в которых забил один гол.
– Почему не было в заявке Оланаре?
– Ну, нет его в протоколе. Другие ребята выходят, – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.
ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?