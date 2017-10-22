Гончаренко: «Почему в заявке ЦСКА нет Оланаре? Ну, нет его в протоколе. Другие ребята выходят»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0) объяснил отсутствие в заявке московского клуба нападающего Аарона Оланаре.
В нынешнем сезоне нигериец провел за армейцев в чемпионате России шесть матчей, в которых забил один гол.
– Почему не было в заявке Оланаре?
– Ну, нет его в протоколе. Другие ребята выходят, – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.
ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?
Источник: Бомбардир.ру