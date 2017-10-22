АПЛ. «Эвертон» и «Арсенал» забили семь голов

В матче 9-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на своем поле уступил «Арсеналу» со счетом 2:5. На 68-й минуте матча был удален игрок хозяев Идрисса Гуйе, после чего команда осталась в меньшинстве. Для «ирисок» это уже третье поражение в чемпионате подряд.

Команда находится на 17-м месте в турнирной таблице с восемью очками. «Арсенал» поднялся на пятую строчку, набрав 16 очков.

Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

Эвертон – Арсенал – 2:5 (1:1)

Голы: 1:0 — Руни, 12; 1:1 — Монреаль, 40; 1:2 — Озил, 53; 1:3 — Лаказетт, 74; 1:4 — Рэмси, 90; 2:4 — Ниассе, 90+3; 2:5 — Санчес, 90+5

Удаление: Гуйе, 68 — нет.

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