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    АПЛ. «Эвертон» и «Арсенал» забили семь голов

    В матче 9-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на своем поле уступил «Арсеналу» со счетом 2:5. На 68-й минуте матча был удален игрок хозяев Идрисса Гуйе, после чего команда осталась в меньшинстве. Для «ирисок» это уже третье поражение в чемпионате подряд.

    Команда находится на 17-м месте в турнирной таблице с восемью очками. «Арсенал» поднялся на пятую строчку, набрав 16 очков.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

    Эвертон – Арсенал – 2:5 (1:1)

    Голы: 1:0 — Руни, 12; 1:1 — Монреаль, 40; 1:2 — Озил, 53; 1:3 — Лаказетт, 74; 1:4 — Рэмси, 90; 2:4 — Ниассе, 90+3; 2:5 — Санчес, 90+5

    Удаление: Гуйе, 68 — нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2017 17:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 октября 2017, 18:51

      Если Кумана не уволят то Эвертон в Чемпионшипе окажется.

      1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 22 октября 2017, 17:43

      В конце движухи добавили!..))

      1
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 22 октября 2017, 17:35

      Один фиг, что Эвертон и Арсенал играть не могут, тупа иногда отскакивают

      2
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      Рейтинг: +468

      Alemann 22 октября 2017, 17:35

      Куман на выход.

      2
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