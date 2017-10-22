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    Созин: «Не вижу объективных причин для того, чтобы ЦСКА обыграл «Зенит»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о своих ожиданиях от матча 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

    «Я не вижу никаких объективных причин для того, чтобы ЦСКА обыграл «Зенит». Состояние «армейцев» в последних матчах, физические кондиции лидеров, отсутствие Алана Дзагоева, последствия травм Головина, Верблума и самое важное, на мой взгляд, психологический нокдаун после «Базеля» (ЦСКА уступил «Базелю» со счетом 0:2 – прим. ред.) — все эти факторы не добавляют оптимизма.

    Однако есть такое понятие, как характер, командный дух и фортуна. За счет этого, теоретически, ЦСКА может на равных сыграть с «Зенитом». Если бы меня спросили, как этот матч может закончиться в процентном соотношении, то я сказал бы: 70% победа «Зенита» и 30% победа ЦСКА», — сказал Созин.

    Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.10.2017 12:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5

      germkats 22 октября 2017, 14:34

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог -- https://goo.gl/HUodoy

      -1
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      Рейтинг: +616

      smersh45 22 октября 2017, 13:47

      0-3 надеюсь , удачи Зениту

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 22 октября 2017, 13:19

      Будет ничья.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 октября 2017, 13:10

      Вот терзают смутные сомненья..Зенит не получит подарка.
      Кони вздыбятся.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 22 октября 2017, 12:58

      вот чем больше всякие клоуны типа Бубнова и Созина кричат, что в одной команде всё плохо и у них нет шансов, тем больше вероятность, что случится всё наоборот

      вспомним матч Спартак - Локомотив, где Спартак должен был просто порвать раздавленный Локомотив, а что в итоге?

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 октября 2017, 12:35

      100% победа Зенита, ЦСКА раздавлен и деморализован. Если конечно Гинер судью не купил.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Обер-КанцлерЪ 22 октября 2017, 12:55

      сам себе противоречишь, если в ЦСКА всё настолько плохо, то судья тут не поможет, это же не ФНЛ где можно откровенно хреново судить и тебе за это ничего не будет. В РФПЛ сейчас ссылают и отстраняют и своей попой, которая не хочет бегать по картофельному полю и по морозу в ФНЛ судья рисковать не будет.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Masteralex 22 октября 2017, 14:13

      Да что ты говоришь)) Посмотрим например, что будет с судьёй, который в ворота Спартака вчера чистый пеналь не дал)

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