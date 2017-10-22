Созин: «Не вижу объективных причин для того, чтобы ЦСКА обыграл «Зенит»

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог -- https://goo.gl/HUodoy
Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о своих ожиданиях от матча 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом».
«Я не вижу никаких объективных причин для того, чтобы ЦСКА обыграл «Зенит». Состояние «армейцев» в последних матчах, физические кондиции лидеров, отсутствие Алана Дзагоева, последствия травм Головина, Верблума и самое важное, на мой взгляд, психологический нокдаун после «Базеля» (ЦСКА уступил «Базелю» со счетом 0:2 – прим. ред.) — все эти факторы не добавляют оптимизма.
Однако есть такое понятие, как характер, командный дух и фортуна. За счет этого, теоретически, ЦСКА может на равных сыграть с «Зенитом». Если бы меня спросили, как этот матч может закончиться в процентном соотношении, то я сказал бы: 70% победа «Зенита» и 30% победа ЦСКА», — сказал Созин.
Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.