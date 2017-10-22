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  • Созин: «Не вижу объективных причин для того, чтобы ЦСКА обыграл «Зенит»

Созин: «Не вижу объективных причин для того, чтобы ЦСКА обыграл «Зенит»

22 октября 2017, 12:17
8

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о своих ожиданиях от матча 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

«Я не вижу никаких объективных причин для того, чтобы ЦСКА обыграл «Зенит». Состояние «армейцев» в последних матчах, физические кондиции лидеров, отсутствие Алана Дзагоева, последствия травм Головина, Верблума и самое важное, на мой взгляд, психологический нокдаун после «Базеля» (ЦСКА уступил «Базелю» со счетом 0:2 – прим. ред.) — все эти факторы не добавляют оптимизма.

Однако есть такое понятие, как характер, командный дух и фортуна. За счет этого, теоретически, ЦСКА может на равных сыграть с «Зенитом». Если бы меня спросили, как этот матч может закончиться в процентном соотношении, то я сказал бы: 70% победа «Зенита» и 30% победа ЦСКА», — сказал Созин.

Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (8)
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Обер-КанцлерЪ
1508664928
100% победа Зенита, ЦСКА раздавлен и деморализован. Если конечно Гинер судью не купил.
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Masteralex
1508666320
вот чем больше всякие клоуны типа Бубнова и Созина кричат, что в одной команде всё плохо и у них нет шансов, тем больше вероятность, что случится всё наоборот вспомним матч Спартак - Локомотив, где Спартак должен был просто порвать раздавленный Локомотив, а что в итоге?
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shinnik
1508667046
Вот терзают смутные сомненья..Зенит не получит подарка. Кони вздыбятся.
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Jenea83
1508667575
Будет ничья.
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smersh45
1508669227
0-3 надеюсь , удачи Зениту
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germkats
1508672040
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