Созин: «Не вижу объективных причин для того, чтобы ЦСКА обыграл «Зенит»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о своих ожиданиях от матча 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

«Я не вижу никаких объективных причин для того, чтобы ЦСКА обыграл «Зенит». Состояние «армейцев» в последних матчах, физические кондиции лидеров, отсутствие Алана Дзагоева, последствия травм Головина, Верблума и самое важное, на мой взгляд, психологический нокдаун после «Базеля» (ЦСКА уступил «Базелю» со счетом 0:2 – прим. ред.) — все эти факторы не добавляют оптимизма.

Однако есть такое понятие, как характер, командный дух и фортуна. За счет этого, теоретически, ЦСКА может на равных сыграть с «Зенитом». Если бы меня спросили, как этот матч может закончиться в процентном соотношении, то я сказал бы: 70% победа «Зенита» и 30% победа ЦСКА», — сказал Созин.

Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.