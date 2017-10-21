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  • Бубнов — о неназначенном пенальти в ворота «Спартака»: «На усмотрение судьи»

Бубнов — о неназначенном пенальти в ворота «Спартака»: «На усмотрение судьи»

21 октября 2017, 21:53
7

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о неназначенном пенальти в матче между красно-белыми и «Амкаром» (0:0; 14-й тур РФПЛ).

«Был контакт Селихова с нападающим «Амкара», но не стопроцентный пенальти. На усмотрение судьи», — сказал Бубнов.

Напомним, что в середине второго тайма арбитр встречи Павел Кукуян не назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака». Судья-дебютант сезона работал на втором матче РФПЛ.

Ранее ситуацию прокомментировал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Бубнов Александр
Комментарии (7)
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Диктор
1508613751
Все по делу сказал.
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VVM1964
1508614353
АДЕКВАТНО - 50 НА 50 , ПРИ ЭТОМ ВСЕ МЫ ПОСМОТРЕЛИ ПОВТОР ПО НЕСКОЛЬКО РАЗ , У СУДЬИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОКА НЕТ .
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zico2205
1508615523
А чтобы еще сказал бывший спартаковец??? Ну ведь мы же не слепые ???? Вдобавок и судья в поле и арбитр на линии все прекрасно видели, но они просто побоялись принять решение против Спартака....И это уже стало привычным, когда судьи не хотят свистеть против наших грандов...И если вдруг какой-нибудь судьишко не станет дудеть под их дудку- вот тут сразу начнут поднимать такую шумиху, что этому судье будет дан урок на всю жизнь....А периферию без проблем можно и для некоторых чудо-арбитров даже нужно потихоньку приопускать...И это уже стало законом судейства....Вот посмотрите- никаких санкций к этому судье не будет....Может немного пошумят, но через пару дней успокоятся....Вот такое у нас судейство....Кстати и в Италии примерно также судят....Там Юве и Интеру уж очень благоволят....
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Бриг
1508616558
Да никто нападающего за ноги не хватал! Сам воткнулся и изобразил. Только дилетанты на такое покупаются!
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Italian_93
1508616980
Бубен явный глор спартаковский, нашли кого спросить
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paracetamol
1508620031
Бубе что-то свини подкинули.
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