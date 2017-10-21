Бубнов — о неназначенном пенальти в ворота «Спартака»: «На усмотрение судьи»

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о неназначенном пенальти в матче между красно-белыми и «Амкаром» (0:0; 14-й тур РФПЛ).

«Был контакт Селихова с нападающим «Амкара», но не стопроцентный пенальти. На усмотрение судьи», — сказал Бубнов.

Напомним, что в середине второго тайма арбитр встречи Павел Кукуян не назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака». Судья-дебютант сезона работал на втором матче РФПЛ.

Ранее ситуацию прокомментировал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.