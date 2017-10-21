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    Бубнов — о неназначенном пенальти в ворота «Спартака»: «На усмотрение судьи»

    Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о неназначенном пенальти в матче между красно-белыми и «Амкаром» (0:0; 14-й тур РФПЛ).

    «Был контакт Селихова с нападающим «Амкара», но не стопроцентный пенальти. На усмотрение судьи», — сказал Бубнов.

    Напомним, что в середине второго тайма арбитр встречи Павел Кукуян не назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака». Судья-дебютант сезона работал на втором матче РФПЛ.

    Ранее ситуацию прокомментировал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

    Источник: Twitter

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    21.10.2017 21:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 октября 2017, 00:07

      Бубе что-то свини подкинули.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 21 октября 2017, 23:48

      кукуян побоялся чемпионов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      Italian_93 21 октября 2017, 23:16

      Бубен явный глор спартаковский, нашли кого спросить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 21 октября 2017, 23:09

      Да никто нападающего за ноги не хватал! Сам воткнулся и изобразил. Только дилетанты на такое покупаются!

      4
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 21 октября 2017, 22:52

      А чтобы еще сказал бывший спартаковец??? Ну ведь мы же не слепые ???? Вдобавок и судья в поле и арбитр на линии все прекрасно видели, но они просто побоялись принять решение против Спартака....И это уже стало привычным, когда судьи не хотят свистеть против наших грандов...И если вдруг какой-нибудь судьишко не станет дудеть под их дудку- вот тут сразу начнут поднимать такую шумиху, что этому судье будет дан урок на всю жизнь....А периферию без проблем можно и для некоторых чудо-арбитров даже нужно потихоньку приопускать...И это уже стало законом судейства....Вот посмотрите- никаких санкций к этому судье не будет....Может немного пошумят, но через пару дней успокоятся....Вот такое у нас судейство....Кстати и в Италии примерно также судят....Там Юве и Интеру уж очень благоволят....

      2
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      Рейтинг: +633

      garet12222 > zico2205 21 октября 2017, 23:52

      согласен на все 100% вспоминается очень сомнительный пенальти на 96 минуте Урал-краснодар и Краснодар отскочил 1:1

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 октября 2017, 22:22

      Все по делу сказал.

      3
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