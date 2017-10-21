Иммобиле и Стракоша продлили контракты с «Лацио»

Пресс-служба «Лацио» сообщила о том, что нападающий Чиро Иммобиле и вратарь Томас Стракоша продлили соглашения с клубом. Срок действия документов – июнь 2022 года.

Иммобиле пополнил состав римского клуба в июле 2016 года, перейдя из «Севильи» за 9,45 миллиона евро. В текущем сезоне форвард сборной Италии забил 15 мячей и отдал четыре голевые передачи в 12-ти встречах всех турниров.

Экс-игрок молодежной команды «орлов» Стракоша подписал взрослый контракт в январе 2013 года. В нынешнем сезоне провел 12 матчей.