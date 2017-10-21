Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Иммобиле и Стракоша продлили контракты с «Лацио»

    Пресс-служба «Лацио» сообщила о том, что нападающий Чиро Иммобиле и вратарь Томас Стракоша продлили соглашения с клубом. Срок действия документов – июнь 2022 года.

    Иммобиле пополнил состав римского клуба в июле 2016 года, перейдя из «Севильи» за 9,45 миллиона евро. В текущем сезоне форвард сборной Италии забил 15 мячей и отдал четыре голевые передачи в 12-ти встречах всех турниров.

    Экс-игрок молодежной команды «орлов» Стракоша подписал взрослый контракт в январе 2013 года. В нынешнем сезоне провел 12 матчей.

    Источник: ФК «Лацио»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2017 17:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11